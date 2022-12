Exasesor de Trump, John Bolton “considera seriamente” desafiar en su candidatura al expresidente

El exasesor de Seguridad Nacional durante el mandato de Donald Trump, John Bolton argumentó que existe otros legisladores entre los republicanos para la candidatura a la presidencia y así mismo confesó que está considerando desafiar al expresidente Trump por la nominación presidencial del Partido en 2024, con el fin de que no regrese a la Casa Blanca.

John Bolton se dejó ir contra Donald Trump, durante una entrevista para un programa de NBC sobre si está de acuerdo con la candidatura por parte de los republicanos.

“Tenemos quizás una docena o más de posibles candidatos presidenciales mirando hacia 2024. Creo que cada uno de ellos, antes de declarar su candidatura, debería decir: ‘Donald Trump se equivocó. Lo repudiamos. No pertenece al Partido Republicano'”, dijo Bolton en Meet the Press NOW.

Así mismo confirmó: “Y, sinceramente, si no lo hacen, hay algo que me haría entrar en la carrera presidencial, que observé en elecciones anteriores. Sería dejar en claro a la gente de este país que Donald Trump es inaceptable como candidato republicano. Si no veo eso, voy a considerar seriamente entrar“, agregó.

El exdirector de Seguridad Nacional se desempeñó en la Casa Blanca de Trump de 2018 a 2019 después de haber sido embajador de las Naciones Unidas bajo el expresidente George W. Bush. Continuó sus críticas en contra del expresidente por sus recientes declaraciones en donde hizo un llamado a la “terminación” de la Constitución para restaurarlo en el poder.

Trump argumentó en una publicación de Truth Social que el fraude que afirma ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2020, “permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución”.

Después intentó retractarse de sus comentarios, “si una elección es irrefutablemente fraudulenta, debería ir al ganador legítimo o como mínimo volver a hacerse. ¡Cuando se trata de un fraude abierto y flagrante, no debería haber límite de tiempo para el cambio!”

El exasesor no dudó en responder su opinión con respecto a las declaraciones de Trump.

“Creo que los votantes republicanos, las personas que eligen al candidato republicano, casi el 95% no está de acuerdo con que Donald Trump sea más importante que la Constitución“, expresó Bolton

Y continuó: “Me temo que hay algunos que se quedarían con Trump en esto. ¿Qué tiene que perder un candidato al apelar al 95% de la base del Partido Republicano? De hecho, creo que la mayoría de los funcionarios electos republicanos en Washington no están de acuerdo con Trump en esto, pero están intimidados”, finalizó.

Con información de NBC