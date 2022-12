La Opinión Hoy: Samuel Eto’o agredió a un reportero en Qatar y La Opinión estuvo ahí antes que nadie

Llega una información de última hora, Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, presenció un delicado momento que involucró a Samuel Eto’o, ex figura de la selección de Camerún y del Barcelona.

“Estaba en el partido de Brasil contra Corea del Sur en el Estadio 974 y salí un poco antes para esperar reacción de los aficionados. De pronto vi venir a Samuel Eto’o, que estaba rodeado de algunos aficionados que se intentaban tomar una foto con él”, contó López Juárez.

“De pronto Eto’o empieza a discutir con una persona, supongo un aficionado que tenía una cámara en la mano. Me llamó la atención que el aficionado comienza a retroceder y el exjugador empieza a gritar y reclamarle algo, no entendí porque no era español, ni inglés lo que hablaba. Esta persona, como se puede ver en un video, empieza a retroceder y Eto’o detrás de él furioso. En un momento lo detienen, y alguien de su entorno se acerca a la persona, le arrebata su equipo fotográfico y creo que se lo tira al suelo”, añadió López Juárez.

“Cuando esa persona se agacha como buscando su cámara, Eto’o se desprende de lo que los estaban conteniendo, se le va enfrente, se perfila y le pega una patada muy violenta, fuerte y peligrosa, porque fue cerca de la cabeza, lo tumbó, pudo ser de grandes consecuencias, ya después se llevaron a Eto’o”.

Nuestro editor contó que la persona se levantó sorprendido por la reacción del futbolista, quiso entrevistarlo, pero no pudo porque el mismísimo Samuel Eto’o se le acercó para confrontar a Ricardo.

“Se vino sobre mí, venía muy enojado, pensé que me iba a agredir, así que le puse las manos al frente y le pregunté que qué pasaba. No podía articular palabras él y vio que tenía mi credencial de prensa, se detuvo, llego alguien de su entorno y se fue. La otra persona no la pude localizar, nunca llegó un policía, y ahí quedó”, finalizó López Juárez.

Actualidad de Qatar

Siguen los octavos de final en el Mundial de fútbol de Qatar 2022. Carlos Millet, periodista especializado en deportes, analizó la actualidad.

“Por fin Brasil mostró sus armas, dejó claro cuál es su potencial deportivo, sus alcances, que ellos vienen a ganar la Copa del Mundo y las primeras víctimas, ahora en octavos fue Corea del Sur” contó Millet.

“Fue un vendaval, goles de Richarlison, Vinicius, Paquetá, el regreso de Neymar, fue un sólido 4-1 ante una Corea que ya había dado la sorpresa derrotando a Portugal”, agregó.

Las cosas siguen tomando su curso en los octavos de final, los favoritos han ganado hasta ahora.

Ahora contra Croacia

Se avecina un buen duelo contra los croatas, que le ganaron a Japón en la tanda de penales. “Se acabó la historia de los japoneses, dieron lo mejor de sí, fue un muy buen partido, pero un equipo tan experimentado, el subcampeón mundial, le costó, pero ganó. Japón fue una de las selecciones más refrescantes de la Copa del Mundo. Exigirles más era muy complicado. No pudo continuar la historia”, finalizó Millet.

