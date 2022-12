Mariazel de ‘Me Caigo de Risa’ se metió en problemas por usar bikini en Qatar

La presentadora de TUDN, Mariazel, causó tremendo revuelo en redes sociales luego de narrar el tenso episodio que le tocó vivir en una playa pública de Qatar que no estaba destinada para el turismo internacional, donde la policía local la urgió a no utilizar bikini. ¿Cómo reaccionó? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, la participante de ‘Me Caigo de Risa’ documentó lo que parecía ser una escapada a la playa sin contratiempos. Y es que en un principio se dejó ver enfundada en un diminuto bikini que dejó a la vista sus atributos; no obstante, no pasó mucho tiempo antes de que reapareciera con una playera negra para dar detalles de lo que ocurrió durante su estancia en el mar.

“Es la primera vez, y eso que ustedes han visto que he podido andar en short o como quieren, sobre todo en la zona donde hay más ambiente de Mundial y paseando por Qatar. Sin embargo, aquí en esta playa, que como les decía pues no hay nadie, y fue la más cercana que nosotros encontramos, pues nos pusimos en bikini en traje de baño y ahorita llegó un oficial muy amable, súper respetuoso, pero sí a decirnos que no se podía, entonces que sí nos podríamos vestir”, se le escucha decir a Mariazel dentro de su audiovisual.

Mariazel vía Instagram pic.twitter.com/6iXFzZtLFg — Miss News (@MissNews5) December 6, 2022

Además, la famosa relató que en el lugar se encontraba junto su familia, sin ningún otro individuo en decenas de metros a la redonda, por lo que supuso que su “desnudez” no sería un problema. “Fue raro, pero pues así son las reglas”, añadió.

Eso sí, Mariazel no se mostró molesta ante la situación y por el contrario, acató la petición de la policía sin cuestionamientos.

“Tuvo sentido por lo que pasó, porque es una playa local, los demás están en playas turísticas. Sí es extraño, pero son las reglas, acatar y valorar la libertad que tenemos en ese sentido en nuestro país“, finalizó.

