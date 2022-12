Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de diciembre de 2022

LEO

Es momento que veas por tu felicidad, a la shingada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo los cuales no podrían beneficiarte del todo. Es momento de cambiar tu forma de ser y cada día ponerte más perra para que nadie se pase de listo o contigo. Ponte perra si quieres lograr metas y proyectos porque estás en una etapa muy buena para que todo resulte como quieres y esperas. Vienen situaciones algo complicados las cuales no te permitirán avanzar en ningún sentido. Amores que te marcarán están muy próximo. Momento de cerrar ciclos y de comenzar de cero en todas las etapas de tu vida. Si tienes piores nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento, ten cuidado con celos y desconfianza pues por querer llamar la atención de tu pareja podría sentirse ofendido u ofendida. Cuidado con cambios en el terreno de la economía pues no te beneficiarán del todo.

VIRGO

Vienen propuestas muy buena y tentadora en el área de los trabajos, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro pues podrías quedarte como el perro de las dos tortas. Fiesta en puerta con amistades, recibirás un mensaje que te va a alegrar mucho. Algunas veces caes en el aburrimiento y no hayas ni qué fregados hacer, si tienes pareja ten cuidado con eso pues podrían estar cayendo en la monotonía y les será difícil salir de ahí al punto que puede terminar todo de la tostada. Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas. Las llegadas de noticias del extranjero te van a ayudar muchísimo a solucionar ciertos problemas con los que venías cargando. Ten mucho cuidado con juegos de azar pues no se ve buena suerte para ti en estos momentos de tu vida. Ten mucho cuidado con una noticia inesperada que llegará por medio de una amistad. No des pie a que te vuelvan a engañar o traicionar, sino pones un alto en este momento a esas situaciones no podrás hacerlo más adelante.

LIBRA

Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa. Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera. Días en los que deberás de poner un alto a todo eso que te causa estrés y te quita el sueño, deja de pensar en lo que ya fue, mira que ya dolió demasiado. Harán evento donde no serás requerido o requerida. Cambios lunares te podrían poner algo triste o melancólico y andar en un tono que nadie te aguanta, ten calma que dichas energías podrían hacerte cometer el error de buscar o comunicarte con exparejas. Cuidado con una amistad pelo castaño piel blanca que buscará hacerte quedar mal. No temas a cambios pues actuar de manera distinta es la única manera de que obtengas resultados distintos. Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca, recibirás noticias de esta persona en muy poco tiempo. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien tristes pues te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas.

ESCORPIO

Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales tomarás el control de algo que se te había salido de control. Días de mucha incertidumbre sobre todo en el área de los negocios, saldrás de eso no te preocupes tanto. No te ausentes tanto del ser amado esperando que él o ella te busque o te extrañe, porque lejos de lograr esto solo lograrás que se decepcione o pierda interés por ti, hay personas que son bien hijas de la fregada y si tú no las buscas ellas no harán nada por buscarte a ti. Un viaje se planeará sin embargo podría no llevarse a cabo debido a cuestiones que tienen que ver con los dineros. La noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te pondrá feliz y llenará de buenas vibras y energía. Si una vez desconfiaste de esa persona, ten por seguro que fue por algo, recibirás una traición y te enterarás de chismes en los que te traen. Carácter muy fuerte, siempre queriendo controlar todo, tienes la iniciativa y te gusta decir las cosas como son y directo a la yugular, aquí el problema es que muchas personas esas características las ven como agresiones y suelen ofenderse muy rápido. Amores a distancia podrían ayudarte a tener una estabilidad emocional y a saber que hay alguien que está ahí en algún lugar esperándote.

ARIES

Ten calma y paciencia, di lo que sientes y no te calles nada. Ten cuidado a quien le das tu corazón pues podrían volver a dañarte mucho y ocasionarte ciertos problemas. Aprende a soltar y dejar ir, no te aferres a algo que no es de tu propiedad y no te corresponde, confía en tu capacidad para tener a quien realmente vale la pena y no a cualquier hijo e hija de la tiznada que hace contigo un títere. Expareja seguirá fregándote y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren. Hay sexo en puerta, recuerda que no necesitas de una relación para gratinar o que te gratinen el mollete. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal y no el postre. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día. Si han existido celos y desconfianza en estos días, desaparecerán a medida que dejen de decir mentiras piadosas entre ustedes. Traerás muchos corajes al ver las injusticias que se han cometido con cierta situación en la cual ha involucrado a nuevas personas que han llegado a tu vida.

TAURO

No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas opciones y tendrás hasta pa escoger. Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues podría ser un arma de doble filo que tarde o temprano podría dañarte. Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar. No te fijes tanto en la envoltura que cubre a una persona sino en su corazón pues muchas de tus equivocaciones se deben a eso, a veces las personas con buen físico son las más perras pues se creen nacidos de la virgen. Sino tienes una relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a vivir en soledad y enamorarte de ti mismo o misma, cuando logres armonizar tu vida será el momento perfecto para iniciar un noviazgo. Ten cuidado con noticias que tienen que ver con los dineros y que no serán muy favorecedoras, es momento de poner en una balanza eso que mueve tu mundo e importa y lo que no, comenzarás a ver la luz en muchas etapas de tu vida. Si tienes una relación un embarazo puede aparecer en estas fechas, cuídate más sino quieres hijos por el momento pues todo pegará.

GÉMINIS

Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, ya casi se acaba y no viste claro, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas. Atiende más a tu familia y no permitas que por tus ocupaciones la relación con tu familia se vea desmejorada. Ten cuidado con pérdida de objetos materiales y documentos. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Etapa de sueños premonitorios, pon mucha a tención a lo que sueñas pues dicho sueño te va a revelar cosas que están por suceder. Vienen días de muchos cambios en los cuales vas a entender por qué muchas personas tuvieron que salir de tu vida. Entrarás en un ciclo en el cual andarás de lengua suelta pues no te dará miedo decir lo que sientes y piensas al punto que te va a valer mauser lo que los demás y las demás piensen.

CÁNCER

No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará. Vienen momentos muy buenos en los cuales la vida cobrará un nuevo rumbo y sentido, muchos planes y sueños que anhelabas se harán una realidad. Ten cuidado con lo que te llevas a la boca pues infecciones estomacales y kilos menos se visualizan en estos días. Una situación en la familia va a hacer que los unan más, puede ser un embarazo o se termina un problema que se venía cargando desde hace tiempo. Vienen cambios muy buenos en la casilla de la economía solo no te dejes manipular por terceras personas, recuerda que tú tienes la última palabra. Gente tonta e infeliz sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te friega y busca sacar algo de provecho de ti, no estas para estar siempre para esas personas, recuerda que son muy de buscarte solo cuando tienen una necesidad. Un familiar se enfermará. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza.

PISCIS

Cuida tu entorno y tu economía pues podría haber ciertos problemas al estar gastando más de la cuenta. Si tienes pareja chismes se aproximan y roces entre ustedes. Vienen momentos muy buenos en los cuales vas a aprender a soltar todo eso que te hace daño y afecta. Cambios en tu estado de ánimo los cuales te van a enseñar a ir por tus sueños. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas. Quien te quiera te lo mostrará con hechos así que tu solo déjate llevar, no pierdas el tiempo con quien días te habla y otros no se acuerda ni de tu nombre. A la fregada sino te busca, empieza a ver más por ti y en tus sueños y deseos y deja de esperar de los demás lo mismo que tu ofreces. Amistad te traicionará hablando mal de tu familia. Momentos en los cuales deberás de entender y comprender el porqué de muchas cosas y situaciones, no des pie a equivocaciones. Ya déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que otras personas te arruinen tus días, aprende a que se te resbale comentarios tontos de gente sin qué hacer que solo busquen dañarte. Cambios importantes se vienen encima la llegada de nuevos amores serán punto clave para ti. Esta semana será buena sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado.

ACUARIO

Enfermedad en miembro de familia, y cambios repentinos de humor. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de retención de líquidos. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. No temas a vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de nueva relación, podría surgir amor o interés por una amistad más pronto de lo que te imaginas. Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de capacidad para creer en ti, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Si tienes pareja discusiones y pleitos que se resolverán al finalizar la semana.

CAPRICORNIO

Recuerda que las terceras oportunidades son bajo tu responsabilidad, después no te quejes. Recuerda de no mendigar cariño y amor que no naciste pa vivir de rodillas. Si cambias de actitud y eres más positivo o positiva las cosas se irán dando poco a poco y sin exigir nada. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar. Ten presente que vida solo es una que nadie te diga cómo vivirla, disfruta al máximo el placer de estar vivo o viva y trata de ver la vida de manera distinta, ya no tan mendiga, ya no tan traicionera, ya no tan falsa. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un golpe que te darás. En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo a finales de la próxima semana andarás algo cortis de dinero Es momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños, te la vives ayudando y dando todo por las demás personas, pero al final te olvidas de tus necesidades y de esas cuestiones que te llenan de felicidad.

SAGITARIO

No te pierdas en el camino y sigue tus metas y sueños, algunas veces te quejas mucho de cuestiones que no son importantes ni indispensables. Vienen días muy positivos y otros no tanto, ten mucho cuidado con tus cambios de humor o de lo contrario podrías lastimar a miembros de tu familia. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Podría buscarte persona de tu pasado para tratar de retornar a lo que ya fue. Te enteras de rompimiento de relación de una persona cercana. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, no dejes pasar oportunidades o el día de mañana será tarde para aprovecharlas. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. Momento de extrañar a familiares o a personas que vives lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes.