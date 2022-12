Ángela Aguilar modela un atuendo de jeans y botas altas, luciendo distinta con el cabello largo

Ángela Aguilar está encantada con su nuevo look de cabello largo, y ha causado sensación en Instagram por su más reciente publicación, en la que se muestra modelando un outfit compuesto por ajustados jeans, un blazer negro y botas altas. Ella escribió junto a la imagen el mensaje: “Un pequeño cambio…” 🤍

La cantante también compartió un video grabado por ella misma, en el que aparece usando un cardigan estampado y luciendo su cabello, al mismo tiempo que hace playback de su más reciente sencillo “Qué agonía”.

Ante todo, Ángela Aguilar no deja de complacer a sus fans presentándose en concierto; ella interpretó varios temas dentro del espectáculo “La santa fiesta”, organizado en Ciudad de México por una estación de radio, impactando con otro de sus elegantes y coloridos atuendos. View this post on Instagram A post shared by LaKeBuena México️️️️️ (@kebuena)

