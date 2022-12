Feminicidios en México: Tres mujeres embarazadas fueron asesinadas en una semana

En México cada día se escriben nuevos nombres a la lamentable lista de feminicidios, mujeres que dejan un gran vacío en las vidas de sus seres queridos, y que no debieron morir, porque tenían sueños que cumplir y algunas incluso vidas que dar, las cuales les fueron arrebatadas brutalmente del vientre. Con pocos días de diferencia, tres mujeres embarazadas fueron asesinadas y en un caso el bebé fue robado.

Tres días después de que comenzó diciembre se localizó a la primera víctima: Rosa Isela, una joven con ocho meses de embarazo, quien fue encontrada asesinada el sábado 3 de diciembre en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), al momento del hallazgo su bebé ya había nacido, pero no fue encontrado con ella.

El caso se hizo mediático pues impactó a la sociedad. Como resultado de las investigaciones se logró la detención de dos personas, Gonzalo “N” y Verónica “N”, quienes secuestraron a la joven y son los presuntos responsables del feminicidio.

Al momento de la detención, los imputados tenían consigo a una menor recién nacida, presumiblemente la bebé que engendró Rosa Isela, “la cual fue rescatada sana y salva” y ya recibe atención de las autoridades correspondientes.

Rosa Isela tenía 20 años y faltaban pocos días para que diera a luz a una niña ✝️



Los otros casos

El domingo 4 de diciembre Ana Lila, de 25 años de edad, fue acuchillada en un presunto pleito conyugal, tenía cinco meses de embarazo. Ella y el bebé murieron en el hospital. Este hecho ocurrió en Querétaro.

Ese mismo día fue hallado el cuerpo de Martha Aurora, quien tenía ocho meses de embarazo y fue reportada como desaparecida junto a su amiga Claudia Lizbeth, después de que tomaron un taxi de aplicación.

Al principio se dijo que el bebé que esperaba había sido robado, después la Fiscalía de Nuevo León dijo que esto no era así y que el feto seguía en el vientre de su madre, quien murió por asfixia por sofocación.

Un problema común

Si bien en los casos de Ana Lilia y Martha Aurora el móvil del crimen no fue robarles a sus bebés, el hecho de que no respetaran sus vidas sabiendo que llevaban una más lastima a toda la sociedad. Pero el caso de Rosa Isela no es algo nuevo, ya que varias veces ha ocurrido.

Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncia que en los últimos cuatro años se han registrado 15 asesinatos de mujeres embarazadas, según reveló el sitio Animal Político.

Además, agrega que los casos evidencian un modo de operación de redes criminales, pero que las autoridades se niegan a realizar las investigaciones correspondientes.

En cuanto a los robos de nonatos, en varios de los casos han sido personas que buscaban tener un bebé, por lo que enganchaban a sus víctimas ofreciéndoles ropa o algún producto para cuando naciera. De esa manera las llevaban hasta sus casas y una vez ahí las asesinaban, no sin antes sustraer al feto.

