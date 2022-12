St. Pedro: un artista sin etiquetas

La primera vez que St. Pedro pisó un escenario fue cuando era muy pequeño y fue para interpretar en la batería “Corazón espinado”, de Maná. La segunda fue en 2010, cuando ya tenía su propia banda; esta vez tocó canciones propias.

“A partir de entonces me volví adicto a los escenarios”, dijo este artista de 26 años originario de Tenerife, España.

Sin embargo, su romance con la música no empezó ahí. Pedro Hernández, nombre de pila del artista, comenzó a tocar el piano y la batería desde los 4 años; luego ingresó al conservatorio a los 12 para estudiar percusión clásica.

“Es decir que llevo 22 años influenciándome y aprendiendo música institucionalmente y por mi cuenta”, dijo. “Toco el piano, la guitarra, la batería, el bajo y todas las percusiones”.

En consecuencia, y gracias al streaming, ha estado expuesto a una miríada de géneros musicales, “y pues captas muchas influencias diferentes”.

Muchas de estas influencias están plasmadas en “St. Pedro’s Christmas Special”, un EP de canciones inéditas y clásicas que el artista estrenó recientemente con motivo de las fiestas navideñas.

“Se trata de un viaje musical que me lleva por todas mis influencias, desde el pop de los ochenta hasta los sonidos caribeños como la salsa, el reggae y el bolero, pasando por el gospel y con una influencia muy fuerte de R&B”, explicó.

Además el artista buscaba hacer un producto artesanal, sin pretensiones y honesto.

“Quien lo escuche completo va a conectar mínino con una o dos canciones porque es muy plural”, dijo. “Es un disco para cantar, para bailar, para sentir melancolía, pero sobre todo, esperanza”.

Como su música, la carrera de Pedro ha seguido un camino atípico, pues a pesar de tener más de diez años en la industria, aún no ha sacado un disco y este es su primer EP.

“Como ha estado el mundo, hemos cambiado los planes mucho”, comentó. “Hemos sacado música para probar a la gente, para probarme yo y para tratar de conectar con la mayor cantidad de gente posible”.

La experiencia de preparar este EP navideño, no obstante, le dejó un buen sabor de boca, lo que significa que pronto habrá noticias de este cantante en cuestión de material discográfico. Pero no será un álbum todavía, pues considera que aún no es tiempo.

“No me preguntes por qué”, dijo. “Quiero regalarme la carta de mi primer disco, pero no es momento todavía […] Será un EP, porque tienes la libertad de experimentar; no creo en etiquetas y por eso tuve la suerte de haber tenido esa formación [musical]”.