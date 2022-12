Zelenski acusa a Rusia de terrorismo por uso de minas terrestres

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia deberá responder por cargos de “terrorismo” y “agresión” contra el pueblo ucraniano, debido a las minas sembradas en territorios ocupados, como las que mataron el miércoles a cuatro policías.

“Los terroristas tratan deliberadamente de dejar atrás tantas trampas mortales como sea posible. Minas terrestres enterradas, minas trampa, edificios minados, automóviles e infraestructura… Son más de 170,000 kilómetros cuadrados de territorio peligroso”, dijo en su habitual discurso nocturno.

As a result of the full-scale russian aggression 443 children in Ukraine were killed, 855 were wounded.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/dHTfBvPXAG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 8, 2022