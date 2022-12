Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de diciembre de 2022

LEO

Cuidado con comentarios negativos que hagas sobre tus amistades, podrías perder personas muy valiosas para ti por andar de lengua suelta. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de caricia. Un viaje se comenzará a planear, ten mucho cuidado con tu economía pues podrías pasar por una situación complicada, así como con cuestiones de salud. Un familiar se va a enfermar. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Cuando andas de buenas sueles hacer promesas que al final nunca cumples. Cuida mucho de caer en la costumbre en caso de tener pareja.

VIRGO

Si tienes pareja ten cuidado con amistades, podrían interferir en tu relación. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

LIBRA

Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Se ven chismes en puerta y cambios de humor muy fuertes que dejarás mucho que desear con otras personas. Cuida lo que comes y sobre todo tu salud pues estarás expuestos a enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta la cual es tu punto débil. A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir. Cuídate mucho de lo que dirás en este fin de semana pues ciertas palabras podrían dañar a personas que son muy importantes para ti. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel. Caída o golpe en próximos días. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida.

ESCORPIO

Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Una posada se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito, te ayudara a no recibir esas energías negativas. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas son culeis tú eres culeis y media. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Chismes de personas que quieren perjudicarte o hacerte sentir insegura si los tomas en cuenta te van a dañar más de lo que te imaginas y no concretarás tus metas y sueños, recuerda ser el mejor siempre y donde llegues muestra quién eres y de qué estás hecho.

PISCIS

No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas. Si tienes pareja no caigas en la rutina de siempre, a veces la relación se torna aburrida pues dejan de ser lo que era cuando comenzaron. Ten cuidado con una caída o con accidente. Si tienes pareja date tu lugar y no pretendas que esa persona te trate como le dé su reverenda gana. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.

ACUARIO

No pierdas esas oportunidades. Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de conseguir lo que se te de tu gana si así lo deseas, recuerda que personas envidiosas en cualquier esquina las vas a encontrar. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones. Familiar se enferma nada de gravedad. Aguas con una caída o accidente. No te menos precies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Cuídate mucho de comentarios negativos de otras personas, que no te afecten esas cuestiones, pon más atención a lo que sucede en ti y en tu alrededor que en lo que sucede con otras personas que no merecen ni un comino de tu atención. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad.

CAPRICORNIO

Retorna tu pasado y un amor con el cual en el pasado no se concretó nada por terceras personas regresa y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se dé de la mejor manera. Sueños premonitorios se aproximan. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender eso que no te dejan nada de por medio. Te decepcionarás mucho de una amistad. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. Ten cuidado con dolores en espalda bajo y piernas, cuida mucho tus riñones, necesitas tomar más agua y menos productos procesados. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar.

SAGITARIO

Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va a dejar grandes ganancias. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones y tus mendigos errores. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. El amor llega de tierras lejanas o red social. No te dejes menospreciar por nadie, ten el valor de quitar de tu vida a quien te causa problemas o conflictos. Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja. Cuida mucho la parte sentimental, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor.

ARIES

No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va a hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. No te dejes llevar por celos absurdos, si tienes pareja y no crees en ella no vale la pena seguir ahí. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Recordarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo, pero sentirás su presencia más que nunca en estos días, quiere comunicarse contigo y lo hará mediante un sueño y mediante una persona, enciéndele una veladora blanca. Un embarazo en la familia o persona cerca de ti se dejará ver en próximas fechas. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido.

TAURO

Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Personas que te traicionaron y te hicieron daño en tu pasado se retiran de tu vida y sufrirán las consecuencias de sus actos pues el karma los está por alcanzar. Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad. Noticias o llamada que te harán tu día. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. Nunca vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y cariño a quien prácticamente le vales. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida.

GÉMINIS

Te vas a enterar de una noticia muy perra que podría hacerte sentir mal e inclusive decepcionarte de muchas personas. Muchas veces te dejas caer o vencer fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Vienen días de muchos cambios, comenzarás una amistad con una persona importante que te dejará muy buenas cosas. Ten cuidado como piensas pues sueles atraer cuestiones negativas. Amistades del pasado retornan con la cola entre las patas arrepentidas de lo que les hiciste. Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo, la vida es corta y a veces te la pasas resolviéndoles la vida a quien jamás va a mover un dedo por ti. Es momento de emprender nuevos negocios o ver por nuevos horizontes que de dejen cuestiones buenas. Un familiar se preocupa mucho por ti, no le des tantos dolores de cabeza sino hay necesidad de hacerlo.

CÁNCER

Es momento de darle vuelta a la página y de pensar más en ti y en tu capacidad de lograr tus objetivos y tus metas, te vienen días cargados de buenos momentos que debes aprovechar al máximo, deja de pensar que lo que pasa o sucede se debe a tu forma de ser, todo tiene un porque y no tienes que cambiar por nada ni nadie y menos si eres tú mismo. Tu sexto sentido te va a avisar de situaciones que van a suceder en cualquier momento, cuidado con cambios de salud, podría presentarse gastritis o colitis derivado de la alimentación que estas llevando. Mucha suerte en juegos de azar y también suerte en cuestión de amores en caso de estar comenzando una relación. La vida es bella y has aprendido como vivirla sin gente mi3rda que solo te destruye o te pone de malas, cuida mucho tu carácter para que no lastimes a familiares o personas que son importantes para ti, amor con amor se paga así que aprende a devolver lo que te dan en la misma medida para que no haya problemas de los cuales el día de mañana te lamentes. Un viaje se podría comenzar a planear en plena pandemia, pero si te pones viva no pasará a mayores y todo saldrá como Dios manda.