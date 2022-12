Mantente bien este invierno

Consejos de expertos para evitar el COVID-19, los resfriados y la gripe esta temporada

By Catherine Roberts, Hallie Levine

El invierno está a la vuelta de la esquina, y “hay una preocupación real de que nuestros hospitales se vean desbordados por los casos de gripe y COVID-19”, afirma la doctora Dana Mazo, experta en enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de la División de Enfermedades Infecciosas e Inmunología del NYU Langone Hospital-Brooklyn.

Un motivo: Australia ha tenido más casos de gripe en la última temporada de lo que ha tenido desde al menos la temporada 2017-2018, y lo que sucede en el hemisferio sur suele ser un presagio de lo que viene aquí. Además, “en los Estados Unidos se registraron niveles elevados tanto de gripe como de COVID-19 a finales de esta primavera, lo que demuestra que pueden circular al mismo tiempo”, afirma Mazo. “Y si tienes más de 65 años, tienes el mayor riesgo de hospitalización y muerte por ambas afecciones”.

Afortunadamente, hemos aprendido mucho sobre cómo mantenernos sanos durante la temporada. Considera estos pasos.

Tu lista de control de vacunas

Considera las vacunas como tu primera línea de defensa. No están disponibles para todos los virus respiratorios estacionales, incluidos muchos que causan el resfriado común. Pero puedes vacunarte contra dos de los virus más peligrosos que circularán, la gripe y el SARS-CoV-2.

En un estudio publicado en agosto de 2021 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los investigadores encontraron que las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna tuvieron una efectividad del 96% para prevenir las hospitalizaciones por la enfermedad entre las personas de 65 a 74 años. En comparación, la potencia de la vacuna contra la gripe puede parecer baja: La vacuna tuvo una efectividad del 34% para evitar que las personas necesitaran acudir al médico por un caso de gripe durante la temporada de influenza 2021-2022. Pero, al igual que con las vacunas contra el COVID-19, las vacunas contra la gripe también reducen el riesgo de enfermedad grave u hospitalización si te enfermas. Por ejemplo, los CDC estiman que en la temporada de gripe 2019-2020, las vacunas evitaron unas 61,000 hospitalizaciones entre las personas mayores de 65 años, y 105,000 hospitalizaciones en general. Así que puedes tomar estas medidas ahora:

¿Tienes 65 años o más? Busca las mejores vacunas contra la influenza. Los niños y los adultos menores de 65 años deben recibir la vacuna contra la gripe que esté disponible cuando vayan a vacunarse. Sin embargo, a partir de este año, los CDC recomiendan que las personas mayores de 65 años reciba alguna de las siguientes.

Fluzone de dosis alta cuadrivalente. Contiene 4 veces más antígeno (proteínas de la influenza que nuestro sistema inmunitario reconoce y ataca) que una vacuna antigripal normal.

Flublok cuadrivalente, con 3 veces más antígeno que una vacuna antigripal normal.

Fluad cuadrivalente. Se prepara con un adyuvante, una sustancia que ayuda a crear una respuesta inmunitaria más fuerte.

Ahora todas son cuadrivalentes, lo que significa que protegen contra 4 cepas del virus de la influenza, no solo contra 3. Y las investigaciones sugieren que pueden ser más efectivas para prevenir infecciones y hospitalizaciones relacionadas con la influenza que la vacuna antigripal estándar. No hay buenas pruebas que las comparen entre sí, “así que, en general, recomendamos a los adultos mayores que reciban cualquiera de estas 3 vacunas que esté disponible en la consulta del médico o en la farmacia local”, dice el doctor John Swartzberg, profesor clínico emérito de enfermedades infecciosas y vacunación de la Universidad de California, en Berkeley. Si no puedes encontrar una de estas vacunas, pide que te administren la vacuna normal contra la influenza.

Obtén la vacuna contra COVID-19 actualizada. Los refuerzos actualizados contra COVID-19 de Moderna y Pfizer, que se dirigen a la cepa original junto con las subvariantes BA.4 y BA.5 Ómicron, han demostrado ser muy eficaces. De hecho, las investigaciones sugieren que si se mezclan y combinan, se puede incluso obtener una respuesta inmune más potente, dice Swartzberg. Pero hasta ahora, solo un 10 % de los adultos estadounidenses de entre 18 y 65 años se han puesto la vacuna actualizada, conocida como “refuerzo bivalente”.

Acude a vacunarte contra el neumococo si aún no lo has hecho. La bacteria Streptococcus pneumoniae es una de las causas más comunes de neumonía bacteriana. Hay vacunas disponibles contra esta bacteria, que también puede causar infecciones sinusales y meningitis. Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 65 años reciban una dosis de PPSV23 (Pneumovax 23).

No te olvides del herpes. Es necesario que consideres una tercera vacuna si tienes más de 50 años: Shingrix. El herpes zóster puede ser insoportable y provocar un dolor neural prolongado, y la vacuna de 2 dosis tiene una efectividad del 97% para prevenirlo en personas de 50 a 69 años, y del 91% en personas mayores de 70 años, según los CDC. Esta vacuna se recomienda incluso si ya has tenido herpes zóster antes o te administraron la antigua vacuna contra la afección, Zostavax. Una razón más para recibir las 2 dosis de Shingrix y estar al día con las vacunas contra el COVID-19: un estudio publicado en línea a principios de este año por la revista Open Forum Infectious Diseases encontró que las personas mayores de 50 años que reciben un diagnóstico de COVID-19 tienen un 15% más de riesgo de desarrollar herpes zóster que otras personas de ese grupo de edad.

Otros pasos importantes

Dado que es probable que el COVID-19, la gripe y los resfriados circulen juntos este invierno, tendrás que poner en práctica algunos hábitos adicionales para combatir los virus.

Usa mascarilla. Muchas personas dejan de usar mascarilla durante el verano. Pero recuerda que usar mascarilla puede ayudarte a que te protejas del COVID-19, incluyendo las infecciones irruptivas, además de otros virus respiratorios. (Incluso con mascarilla, mantén la distancia con cualquier persona que tosa o tenga congestión nasal).

Aunque la gripe puede propagarse a través de superficies y gotas grandes (como las de un estornudo), también puede transmitirse a través de pequeñas partículas en el aire, como sucede con el COVID-19. Los CDC no recomiendan activamente el uso de mascarilla para prevenir la gripe, pero si tienes algún síntoma respiratorio o te diriges a un entorno concurrido, un avión, una tienda concurrida, un gran evento, usar mascarilla es una precaución razonable que debes tomar, dice la doctora Seema Lakdawala, profesora adjunta del departamento de microbiología y genética molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, que estudia la transmisión de la gripe. Esto es especialmente cierto si tienes un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave debido a tu edad o a una afección subyacente. La calidad de la mascarilla es importante, así que opta por las N95 si puedes, dice Mazo.

Lávate las manos. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos ayuda a prevenir una amplia gama de enfermedades, no solo las causadas por virus respiratorios. Cuando no tengas acceso a un lavamanos, utiliza un desinfectante de manos que al menos tenga 60% de alcohol.

Quédate en casa cuando estés enfermo. Muchas personas desarrollaron al menos un hábito muy bueno durante la pandemia: quedarse en casa en cuanto aparecía algún síntoma respiratorio, dice Lakdawala. Eso significaba no ir al trabajo ni visitar a los amigos, ni siquiera parar a comprar a una tienda. Esto probablemente ayudó a limitar la transmisión de muchos virus además del SARS-CoV-2, añade.

Si te enfermas

Pregunta a tu médico cómo puedes hacerte la prueba de la gripe y de COVID-19. “Algunas oficinas, como la nuestra, ofrecen la prueba combinada, que comprueba ambas cosas”, dice el geriatra de la Clínica Cleveland Kenneth Koncilja, MD. La consulta de tu médico también puede programar una cita virtual, si es necesario.

Considera tomar un antiviral. Si das positivo en la prueba de COVID-19 o en la de la influenza, un medicamento antiviral aprobado, como Paxlovid o Tamiflu, puede reducir el riesgo de enfermedad grave si lo tomas en los 5 días (en el caso de Paxlovid) o en los 2 días (en el caso de Tamiflu) siguientes a la aparición de los primeros síntomas.

Descansa e hidrátate. Y consulta nuestra guía anterior sobre lo que funciona y lo que no sirve para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe.

Reconocer cuándo puede ser algo urgente. Llama a tu médico inmediatamente o ve a la sala de emergencias si experimentas alguno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión inusual, incapacidad para despertar o permanecer despierto; o la piel, los labios y/o la base de las uñas que se vean pálidos, grises o azulados.

Abastécete de estos suministros

Pruebas caseras de COVID-19. “Es muy difícil diferenciar entre el COVID-19, la gripe y el resfriado común, que es cuando puede resultar útil tener una prueba de antígeno en casa“, dice Scott Kaiser, MD, geriatra del Instituto de Neurociencia del Pacífico en Santa Mónica, California. Si es posible, un suministro de 30 días de los medicamentos recetados que tomes, y cualquier otra cosa que requieras para tus necesidades médicas, como suministros de oxígeno o tiras de glucosa en sangre.

Bebidas de sustitución de electrolitos, como Pedialyte.

Un antifebril y analgésico de venta libre como el acetaminofeno (Tylenol y genérico), junto con un jarabe para la tos de venta libre que contenga guaifenesina. Kaiser recomienda evitar los productos con pseudoefedrina o fenilefrina porque pueden elevar la presión arterial, y el antihistamínico difenhidramina, que puede causar confusión, estreñimiento y problemas para orinar.

Un oxímetro de pulso, para medir el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca.

Un termómetro digital.

Un humidificador de aire fresco. El aire húmedo puede ayudar a reducir la tos y la congestión nasal. Los enjuagues nasales salinos pueden ayudar a aliviar la congestión nasal.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de octubre de 2021 de Consumer Reports On Health. Se ha añadido información actualizada a partir de un artículo que apareció en la edición de noviembre de 2022 de Consumer Reports on Health.

