Horacio Palencia revela que recibió críticas de los fans de Belinda luego de escribir un tema para Cazzu

Belinda y Horacio Palencia tienen una amistad desde hace varios años, pero la relación podría verse afectada e incluso terminar debido que recientemente el compositor mexicano colaboró con Cazzu, y es que según lo reveló él mismo, recibió ataques de los fanáticos de la artista española.

Horacio Palencia es uno de los compositores más importantes del regional mexicano, además de que ha colaborado con artistas de la talla de David Bisbal, Alejandro Fernández, Lucero o Maluma, por mencionar solo algunos.

Pero el tema “Amor a Primera Vista” que escribió y grabó junto a Los Ángeles Azules y Belinda podría ser una de sus últimas colaboraciones, pues según lo reveló el originario de Rosario, Sinaloa, los fanáticos de la cantante lanzaron fuertes señalamientos en su contra cuando descubrieron que también escribió un tema para Cazzu, la actual novia de Christian Nodal.

“No sé cómo se dieron cuenta de que Cazzu me grabó una canción que ni siquiera ha salido al público, pero me empezaron a acabar los fans de Belinda“, explicó en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’.

Tras el escándalo que se generó, Palencia intentó calmar a los fans con un mensaje a través de sus redes sociales en el que aclaró que los compositores no son exclusivos de los artistas.

“Los artistas tampoco son exclusivos de ningún compositor. Ya independientemente que a uno le graben las canciones diferentes artistas, aunque los mismos fans sean enemigos unos de otros, como sea, pero uno trabaja para todos los artistas“, explicó.

Palencia reveló que le tiene un gran cariño a Belinda por lo que incluso le compuso otra canción, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

“Le escribí una canción a Belinda, pero como que ha estado muy ocupada. Yo estoy en la mejor disposición de seguir trabajando con ella y tampoco me gusta presionar, como decir: ‘Oye, Belinda, ahí está tu canción vámonos a grabarla’, o sea, a mí me gustar darle su espacio al artista y cuando ella quiera ahí está la canción, y si no se puede tampoco pasa nada”, agregó.

Pero al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la cantante esté molesta por unir su talento al de Cazzu, aseguró que tratará de investigar si esta podría ser la causa de que no haya recibido una respuesta.

“No sé, voy a preguntar por ahí, igual y sí, voy a sondear por ahí, pero no creo, es como si yo me molestar porque Belinda le graba a otros compositores, pues no, hay que tener la madurez para aceptar esa parte”. Asimismo, Horacio Palencia destacó que también siente admiración hacia Belinda por lo linda que es, tal como su nombre mismo lo dice, pues además de ser responsable y disciplinada, ha logrado demasiadas cosas en su vida.

También te puede interesar:

.Santa Belinda lleva sus amarres más allá: bendice velas con atrevido twerking en México

.Cazzu confiesa que le incomoda la polémica que genera su romance con Christian Nodal

.VIDEO: Éxito de la Banda MS es señalado como plagio y su autor, Horacio Palencia, se defiende