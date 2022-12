Melenie Carmona debuta como cantante y sorprende el parecido con su mamá, Alicia Villarreal

La noche del pasado sábado 10 de diciembre Melenie Carmona debutó como cantante, por lo que su orgulloso padre no dudó en presumir este nuevo logro, pero lo que llamó la atención de sus fanáticos de redes sociales fue el gran parecido físico que tiene la joven intérprete con su mamá, Alicia Villarreal con quien también compartió el escenario en esta noche especial.

Con 23 años de edad, Melenie Carmona se olvidó por un momento de su faceta como influencer para saltar a los escenarios ya como toda una cantante, pero no lo hizo sola, pues en esta ocasión fue su famosa madre, Alicia Villarreal, quien la acompañó en el Festival Nortex que se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Aunque el debut de Melenie tomó a todos por sorpresa los mensajes con buenos deseos para esta nueva etapa de su vida no se hicieron esperar, siendo uno de los más importantes el de su papá, Arturo Carmona, quien a través de sus redes sociales compartió una serie de publicaciones para desear éxito a su heredera.

“¡Muriendo de amor! ¡¡Hoy debuta mi hermosa hija!! ¡Con su mami! Te amo mi niña hermosa”, escribió el actor junto a una serie de imágenes de la inolvidable noche que vivió Melenie.

Sin embargo, no solo llamó la atención el lanzamiento de la joven cantante, sino que en esta ocasión lo que terminó robando cámara fue el sorprendente parecido físico que comparten Melenie y Alicia Villarreal.

“Pensé en algún momento que era Alicia Villarreal”, “Dios mío es idéntica a su mamá”, “Pensé que era Alicia Villareal rejuvenecida”, “Es el mismo retrato de su hermosa madre”, “Aquí todos pensamos que es idéntica a su mamá”, “Es el clon de Alicia Villarreal”, “Es Alicia Villarreal”, “Muy bonita y parecida a su mamá”, “Increíble el parecido con su mami”, “Primera foto Alicia Villareal Woow la genética”, “Alicia Villarreal en chiquita”, son solo algunos de los cientos de mensajes que llegaron a la publicación del próximo participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Pero el orgulloso padre continuó publicando algunos momentos del espectáculo en el que madre e hija compartieron el escenario, donde Carmona aseguró que es el inicio de una gran historia en la vida y carrera de su hija.

Para esta noche especial Alicia Villarreal y Melenie interpretaron el tema “Te Aprovechas”, que se hiciera famoso en el año 1995 por el grupo Límite.

“Estoy muy contenta, muy orgullosa de mi chaparrita que ya se anima a subirse con su mamá. Lo hacía cuando estaba más chiquita, siempre ha cantado conmigo. Es como un debut para Melenie aquí en el Nortex“, comentó la cantante en entrevista con Telediario. View this post on Instagram A post shared by Alicia Villarreal (@lavillarrealmx)

También te puede interesar:

–Te llevamos a conocer la mansión de Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona

–Conoce por dentro la espectacular e inteligente casa rodante de Alicia Villarreal

–Arturo Carmona revela cuál será su estrategia para ganar en ‘La Casa de los Famosos 3’