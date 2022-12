Arturo Carmona revela cuál será su estrategia para ganar en ‘La Casa de los Famosos 3’

El pasado 7 de diciembre Telemundo confirmó a los primeros tres participantes de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, entre los que se encuentra Arturo Carmona, es por ello que el actor decidió confesar cuál será su estrategia de juego en el polémico reality show.

Aylín Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona son tres de las celebridades que se encuentran en la lista de participantes en la edición 2023 de ‘La Casa de los Famosos’, noticia que fue bien recibida por los fanáticos de redes sociales quienes aseguraron que es una temporada que promete demasiado y que seguramente dará mucho de qué hablar a partir del próximo martes 17 de enero a las 7PM/6C por las pantallas de Telemundo.

Ante el revuelo generado, el exfutbolista reveló durante una entrevista con el programa ‘Hoy Día’ que está dispuesto a dejarse llevar por la competencia y la experiencia de haber participado en un formato similar.

“La estrategia para mí es ser uno mismo, donde la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas. Así como cambian las reglas, uno va cambiando su forma de ser. La estrategia puede cambiar cuando convives con los otros participantes, en donde todo puede cambiar“, fue la contundente respuesta para Adamary López y Andrea Meza .

A 18 años de su participación en Big Brother México, aseguró que tratará de mantener su esencia dentro de la casa, ya que esto podría ser la clave para convertirlo en un posible ganador.

“Me considero una persona muy noble, empática y paciente, pero a estos límites no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, pero no me gusta la injusticia. Esto es lo divertido y lo interesante”, explicó Carmona.

Y señaló que es una serie de sentimientos encontrados los que se viven en este tipo de programas, en donde el público también forma parte importante de la dinámica y es algo que le llama mucho la atención.

Finalmente, el exesposo de Alicia Villarreal destacó que actualmente se encuentra soltero, por lo que incluso está dispuesto a deleitar al público femenino con su físico, pues es parte de su vida diaria y seguramente estará ejercitándose todos los días. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

