Cómo reconocer y manejar el trastorno afectivo estacional

Puede que los días más cortos y el frío no sean lo único que te deprime.

By Hallie Levine

Los días son más cortos y fríos, y como dice el doctor David Avery, profesor emérito de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle, muchos de nosotros experimentamos altibajos en el estado de ánimo.

Esto suele deberse a los efectos de la reducción de las horas de luz solar del invierno en nuestro reloj interno. La luz solar ayuda a regular la serotonina (que ayuda a mejorar el estado de ánimo) y la melatonina (clave para un ciclo normal de sueño y vigilia). Cuando se alteran, puede afectar tanto al estado de ánimo como al sueño, dice Avery.

Para alrededor del 5 % de los adultos estadounidenses, la alteración es lo suficientemente importante como para provocar un trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en inglés). Esta forma de depresión suele aparecer a finales del otoño, pero tiende a ser más grave en enero y febrero, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los adultos mayores pueden experimentar los efectos del SAD con mayor intensidad. Con la edad, es más difícil que los ojos absorban la luz azul del sol, que es importante para regular los ritmos circadianos, dice Avery.

Detectar las señales

Los síntomas del SAD pueden ser similares a los de otros tipos de depresión, afirma el doctor Paul Desan, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Yale, en New Haven, Conn.

Incluyen sentirte deprimido la mayor parte del día, tener poco interés en las actividades que normalmente disfrutas, un aumento de peso de alrededor del 5 % en un mes aproximadamente, dormir demasiado, lentitud en los movimientos o el habla, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, problemas de concentración o de pensamiento y pensamientos de muerte o suicidio. (Llama a tu médico o busca otro tipo de ayuda de inmediato en el caso de los dos últimos).

Normalmente, el médico diagnosticará el SAD si presentas 5 o más de estos síntomas. Pero muchas personas pueden tener un “SAD subsindrómico”. “Estas son las personas que encuentran que el invierno no afecta del todo su capacidad para funcionar con normalidad, pero tampoco se encuentran en su mejor momento”, dice Norman Rosenthal, MD, profesor clínico de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y autor de “Winter Blues” (Prensa Guilford, 2012). “Por ejemplo, les resulta difícil concentrarse en el trabajo y terminarlo a tiempo”.

Mejores tratamientos

La terapia de primera línea para el SAD suele ser un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un antidepresivo como la sertralina (Zoloft o genérico), o el bupropión (Wellbutrin o genérico), junto con terapia de luz. Los usuarios de la terapia de luz deben sentarse frente a una caja que emita una luz muy brillante (10,000 lux, el equivalente a la luz del sol en un día de pleno verano) antes de las 8 de la mañana cada día, durante al menos 30 minutos en los meses de invierno. “Esto a menudo puede engañar a los ojos y al cerebro para que piensen que el sol ha salido”, dice Avery, “y como resultado ayuda a regular los niveles de serotonina y melatonina.”

Considera también la terapia cognitiva conductual, que puede reducir los pensamientos negativos que puedas tener sobre el invierno y ayudarte a cambiar comportamientos que pueden empeorar la depresión, como aislarte en casa, dice Desan.

Antes de usar la fototerapia

Puedes comprar cajas de terapia de luz sin necesidad de una receta médica. Pero “no conviene tratarse sin el diagnóstico de un médico, ya que algunas afecciones que pueden imitar la depresión, como el trastorno bipolar, pueden en realidad empeorar con estos tratamientos para el SAD”, dice Avery.

Si tu médico está de acuerdo en que la terapia de luz es adecuada para ti (consulta también a tu oftalmólogo si tienes una enfermedad de la retina), asegúrate de que la caja que elijas produzca al menos 10,000 lux en lo que Desan llama “una distancia razonable” (más de 11 pulgadas). De este modo, puedes usarla mientras realizas actividades como desayunar. Un estudio de 2019 sobre 24 cajas de luz, con la coautoría de Desan, encontró varias que cumplían los criterios, entre ellas NorthStar 10,000, SunRay II, Day-Light Classic Plus, Day-Light Sky y Sun Touch Plus.

3 medidas de estilo de vida que ayudan

Tanto si te han diagnosticado un trastorno afectivo estacional como si simplemente te sientes un poco triste durante el invierno, es importante tomar algunas medidas de estilo de vida.

Sal de tu casa con regularidad. Esto te permite absorber más luz solar, dice Rosenthal. Y eso te ayudará a mantener tu reloj interno y tu estado de ánimo sincronizados.

Haz ejercicio, a diario si puedes. Un estudio publicado en la revista científica Depression and Anxiety en 2020 encontró que unos 45 minutos de actividad física diaria reducían significativamente los riesgos de depresión.

Conecta con otros. Intenta esforzarte por socializar, aunque no tengas muchas ganas. “Cualquier cosa que te haga sentir bien, como comer con un amigo, te ayudará”, dice Rosenthal.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de febrero de 2022 de Consumer Reports On Health.

