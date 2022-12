Latinos entre los que menos acceso tienen a tratamientos médicos contra covid-19

Si bien ya existen tratamientos muy efectivos y gratuitos para atender la covid-19, los latinos y afroamericanos tienden de manera desproporcionada a tener menos acceso a los medicamentos para evitar los peores efectos de la enfermedad.

“Las estadísticas indican que si eres afroamericano o latino hay menores probabilidades de que te receten un tratamiento de covid comparado con los blancos y no hispanos”, dijo la doctora Rita Nguyen, subdirectora del Departamento de Salud Pública de California

Pero también señaló que las comunidades de bajos ingresos también son las que tienen menos probabilidades de usar el tratamiento. “Sí están teniendo acceso, pero en una tasa baja. Por ejemplo en mayo el 20% de los afroamericanos recibió tratamiento contra 37% de los blancos”.

Durante la videoconferencia: Superar la oleada de covid este invierno con un tratamiento covid ampliado”, organizada por Ethnic Media Services y California Black Media, varios médicos hablaron de los tratamientos disponibles en adultos y adolescentes, y la necesidad de aplicarse uno de manera temprana para que funcione.

Nuevos tratamientos y disparidades étnicas

La doctora Nguyen dijo que los tratamientos están literalmente salvando vidas, pero las masas no están conscientes de su disponibilidad.

“Estamos en el repunte invernal y viendo aumentos en las tasas de hospitalización por covid a partir del Día de Acción de Gracias y esperamos ver más este mes”.

Por eso, dijo que sería una vergüenza perder la oportunidad de hacer algo.

“Este es el primer invierno de una pandemia de tres años en el que tenemos tratamientos que son altamente efectivos, fácilmente accesibles y libres de costo para el público, pagados por el gobierno federal”.

Sin embargo, dijo que mucha gente no está teniendo acceso a los tratamientos para covid.

“Deben saber que si salen positivos a covid, hay algo que se puede hacer para prevenir los síntomas más severos”.

Subrayó que los medicamentos deben tomarse entre los primeros 5 o 7 días del inicio.

“Eso significa que debes comenzar a contar a partir de que inició la tos o el moqueo nasal”.

Mencionó que desafortunadamente la gente se espera unos pocos días antes de que piensen que es covid y de hacerse la prueba.

“El mensaje es que si se empiezan a sentir mal, deben hacerse la prueba de inmediato para que puedan ser evaluados para el tratamiento. No se esperen a que la enfermedad se agrave”.

Subrayó que la razón principal del tratamiento es prevenir el empeoramiento de covid, la hospitalización y la muerte. “Si esperas demasiado, puede que te quedes fuera de la ventana de oportunidad para recibirlo”.

Precisó que los medicamentos antivirales que ahora están disponibles son paxlovid que es la píldora más efectiva en la mayoría de los casos, molnupiravir es la otra píldora y remdesivir es el medicamento intravenoso.

“Estos tratamientos pueden reducir la muerte de un 45 a 50%; y los síntomas del covid a largo plazo”.

Latinos sin recibir tratamientos

El doctor Daniel Turner-Lloveras, director de la Coalición Latina contra Covid-19 y SaludConTech, dijo que el acceso ha sido la clave durante la pandemia, pero la mayor parte de la gente que se beneficiaría de los tratamientos, no los está recibiendo.

“Esto está causando cientos de muertes innecesarias y prevenibles cada día en Estados Unidos solo con Paxlovid. Si cada estadounidense mayor de 25 años con covid, recibiera Paxlovid o cualquier otro tratamiento, los fallecimientos caerían a 50 en lugar del promedio de 400 que hemos tenido a diario en los últimos meses”.

Indicó que un nuevo estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) arrojó que los pacientes afroamericanos tenían un 36% menos de probabilidades que los pacientes de recibir un tratamiento médico contra covid, y los latinos un 30%.

Mencionó que a los muchos factores de riesgo como las condiciones preexistentes para que una persona muera de covid, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chicago, se suma uno nuevo, la falta de acceso al Internet y las habilidades digitales.

“Mi madre recientemente se enfermó de covid y cuando hablé con ella, y me dijo que ya se había comunicado con su clínica, pero nunca recibió una llamada de regreso. Pero me di cuenta que ella tenía un portal de pacientes a donde mandar mensajes a su médico. En una hora recibí una llamada”.

Así que dijo que el estudio de los CDC demuestra que los latinos tienen muchas barreras de acceso al Internet y su falta de habilidades digitales.

La perspectiva rural

La doctora familiar y asambleísta por Delano, Jasmeet Kaur Bains, dijo que dos cosas que han impactado a la comunidad rural es la falta de acceso a la información sobre covid-19; y la jubilación acelerada de médicos.

“Por lo tanto el acceso a los doctores de cuidado primario se ha visto afectado durante covid-19”.

Dijo que otro problema fue la pérdida del empleo; y como consecuencia el impacto en el seguro de salud. “También cuando cambian de trabajo tienen que esperar un periodo de 60 días para tener acceso al cuidado médico y a los tratamientos”.

Dijo que otra barrera es asegurarse que tengan acceso en diferentes idiomas

“El tercer desafío es asegurarnos de que tengamos acceso al suministro, específicamente en este momento, ya que estamos experimentando un aumento en las hospitalizaciones en el condado de Kern”.

Y destacó que la otra cosa son las tasas alarmantes de enfermedad pulmonar en áreas como el condado de Kern debido al aumento de la contaminación del aire. “Tenemos una de las peores calidades de aire del estado en el país y cosas como covid-19, el invierno con sus oleadas de gripe, nos golpea más fuerte que cualquier otra parte del estado”.

Más herramientas para adultos mayores

La doctora Wynnelena Canio de medicina geriátrica de Kaiser Permanente y asesora del Departamento de la Vejez de California, dijo que han estado escuchando de una rápida caída en las muertes por covid, cuando el año pasado, los adultos mayores de 65 años o más representaron casi el 90% de las muertes en Estados Unidos.

“Muchos adultos mayores se vuelven más frágiles y dependientes, y pierden más masa muscular. Una hospitalización, conduce a una mayor discapacidad y posible institucionalización”.

Pero mencionó que a diferencia de hace uno o dos años, tenemos más herramientas para luchar contra covid, como las vacunas de refuerzo, pruebas rápidas y los tratamientos seguros, gratuitos y ampliamente disponibles.

“Así que hay que actuar rápido, hacerse la prueba y si da positivo, busquen tratamiento de inmediato para prevenir la hospitalización o la muerte”

El doctor Oliver Brooks, jefe médico de Watts Healthcare, dijo que lo primero que deben hacer ante los síntomas de covid, es hacerse la prueba para que tenga acceso a los tratamientos, si salen positivos.

Pero señaló que en términos de tratamiento, no funcionan si no lo toman o si no se lo ofrecen.

“Así necesitan saber sobre los tratamientos y defender su derecho al acceso que no ocurrirá si no se hace la prueba y no se lo ofrecen”.