Ex guardameta colombiano René Higuita: “Messi no le debe nada al fútbol, nosotros somos privilegiados de haberlo visto jugar”

Todo está listo para la Gran Final entre Argentina y Francia el próximo domingo 18 de diciembre y son muchas las opiniones de lo que será este duro partido, entre ellos estuvo el ex guardameta colombiano René Higuita.

Higuita aseguró que esta será una gran final entre dos grandes y que en todo mundial siempre en medio de las sorpresas terminan llegando equipos de la talla de Argentina y Francia.

Cómo Sudamericano aseguró que quiere ver a Argentina llevarse la Copa del Mundo y a Lionel Messi, quien a su juicio ha sido protagonista de un gran Mundial.

De igual manera señaló que Messi no le debe nada al fútbol y que es un jugador que no tiene nada que demostrar. “Messi no le debe nada al fútbol, nosotros somos privilegiados de haberlo visto jugar“.

Destacó el nivel extraordinario de Messi y el hecho de mantener un excelente condición a los 35 años de edad. Cabe recordar que René Higuita disputó con Colombia el Mundial Italia 1990 en el que su selección terminó eliminada a manos de Camerún con un error suyo en la prórroga.

Por su parte, argentinos y franceses definirán en Luisail el próximo 18 de diciembre y uno de los dos equipos se convertirá en tricampeón mundial.

También te puede interesar

. Ousmane Dembélé sobre Messi: “Haremos todo lo posible frente a él”

. El emocionante relato de Víctor Hugo Morales, la voz del gol de Maradona en México 86, ahora en la jugada de Messi que servía el 3-0 sobre los croatas

. Convierten a Messi en “Papá Lionel” y adaptan su frase del Mundial Qatar 2022 a un villancico navideño: “¿Qué mirás, bobo?” (Video)