Charly López desmiente a Ingrid Coronado y solo esperaba la muerte de Fernando del Solar

Charly López asegura que las cosas no sucedieron como Ingrid Coronado lo contó durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, pues en realidad solo “dijo verdades a medias” y lo que le conviene, pues para limpiar su imagen se victimizó.

En entrevista con TVNotas, el ex Garibaldi señaló que conoce a la presentadora porque vivió con ella y tuvieron un hijo, por lo que se atreve a decir que la historia que contó fue para decir que sufrió, cuando la realidad es otra.

Además, la señaló de ser una mujer fría y calculadora, pues no siempre son las mujeres quienes sufren, pues aunque confiesa que él también ha cometido errores, llegó a sufrir y le duele que lo haga ver como “el villano de la historia” poniendo en su contra al hijo que procrearon durante su matrimonio pese a que era él quien lo atendía cuando era pequeño; además de revelar que fue él quien dio por terminado su matrimonio porque ella falló, dejando ver que le fue infiel y no solo a él sino a todas su parejas.

“Ella repite patrones, con una y otra pareja, ¿a poco yo fui malo?; ¿Fernando del Solar (q.e.p.d.) fue malo?; ¿Samuel, el primo de Alan Tacher con quien anduvo, fue malo? Todos hemos sido malos”, agregó.

Fue específico al asegurar que tampoco le permitió a Fernando del Solar ver a sus hijos sabiendo que tenía cáncer, y le pidió ayuda a él debido a los constantes críticas que recibió.

Pero cuando la salud del presentador argentino empeoró ella “empezó a sacar el cobre” porque en realidad nunca estuvo para él, pues según se lo reveló el propio actor, ella estaba esperando su muerte.

“En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”, añade.

Charly concluye que Ingrid Coronado habla hasta ahora porque él conductor ya no está para defenderse, pero cuando estuvieron juntos lo hería con sus acciones.

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’. Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”.

Y defendió nuevamente a Anna Ferro, destacando que, si Fernando del Solar sacó a Ingrid Coronado de la herencia, fue porque la conocía lo suficiente.

También te puede interesar:

–Ingrid Coronado recuerda cuando Fernando del Solar le pidió el divorcio culpándola de tener cáncer

–Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, contradice a Ingrid Coronado: “Fer ya no está para defenderse”

–Ingrid Coronado alza la voz y acusa a Charly, su ex, de apropiarse a la mala de su casa