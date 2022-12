El famoso compositor Alan Parsons celebra sus 74 años

El famoso compositor inglés Alan Parsons está arribando hoy 20 de diciembre del 2022 a 74 años de edad.

Nacido en el año 1948, Parsons también es graduado como ingeniero de sonido, es músico y cantante.

Ha participado en la producción de algunos de los discos más significativos de la historia de la música, como Abbey Road y Let it Be, de The Beatles.

También The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Su popularidad llegó entre los años 70 y 90, esto con la idea puesta en marcha de The Alan Parsons Project, que ejecutó junto a Eric Woolfson.

En su carrera ha recibido hasta en 13 oportunidades nominaciones de los premios Grammy, haciéndose ganador de uno de ellos.

Un poco de su vida

Desde pequeño mostró, no solo mostró un gran gusto, sino también un talento nato por la música. Esta misma pasión hizo que la quisiera estudiar, ante ello, realizó sus estudios de ingeniería de grabación en EMI.

Participó como asistente de grabación en el álbum Abbey Road de los Beatlees en 1969, y también en el último álbum del grupob

Tras la separación de Theh Beatles, Parsons continuó laborando con Paul McCartney, siendo el ingeniero de sonido en grabaciones de los Wings. Durante esos años también trabajó con Theh Hollies en algunas canciones como “He Ain’t Heavy He’s My Brother”.

En solitario

En cuanto a su trayectoria en solitario, en los años 90 Parsons lanzó su primer disco, “Try Anything Once”, y el concepto era no tener justamente un concepto.

Si bien estaba trabajando en solitario, Parsons estuvo rodeado de gran parte del mismo equipo que trabajaba con el Project, como los músicos Ian Bairnson, Andrew Powell, entre otros.

En 1996 se produjo el estreno del álbum On Air, que estaba dedicado a la exploración aeronáutica, y en 1999 salió The Time Machine, inspirado en la novela homónima H.H. Wells.

En el año 2013 nació al mercado un sencillo “Fragile” y en su momento declaró que si quería tener éxito, se publicaría un nuevo álbum de estudio.

En abril del año 2019 lanzó su disco de estudio “The Secret”, escogió como fecha de publicación un video de uno de los temas incluidos “As Lighhts Fall”.

Pero este año salió su nuevo y último álbum de estudio, “From the new world”.

