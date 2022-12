Las señales de alerta más importantes al comprar un auto usado

By Pang-Chieh Ho

Comprar un auto usado puede ser complicado. Si no eres precavido, podrías comprar uno que ha sufrido un accidente o una inundación. También podrías tener que enfrentarte a prácticas turbias de concesionarios sin escrúpulos.

Para evitar la compra de un auto que podría causarte problemas en el futuro, aquí tienes algunas de las principales señales de alerta a las que debes prestar atención cuando lo inspecciones.

🚩 Óxido.

Si ves signos visibles de óxido en la carrocería del auto, eso puede ser motivo de preocupación. El óxido se propaga fácilmente cuando se expone a la sal, el agua y el aire, y es difícil de eliminar, dice Jon Linkov, redactor adjunto de CR y un gran aficionado de los autos.

También es difícil saber desde fuera la magnitud de los daños por el óxido. Puede que sólo veas una pequeña mancha de óxido, pero quizás haya muchas zonas ocultas y de difícil acceso que también se hayan oxidado.

🚩 Olor a moho.

Podría indicar que el auto tiene una fuga de agua en alguna parte o que estuvo en una inundación. Otros signos de daños por inundación son las alfombrillas descoloridas, los sedimentos en la cajuela, los problemas eléctricos intermitentes y los tornillos oxidados bajo el tablero de instrumentos o en los rieles sobre los que se mueven los asientos delanteros.

El agua puede arruinar la electrónica, los lubricantes y los sistemas mecánicos de un auto. También puede corroer componentes electrónicos vitales, como los controladores de los airbags.

🚩 Paneles de carrocería desalineados.

Si algunos paneles de la carrocería y del interior parecen demasiado nuevos o tienen un tono de pintura ligeramente diferente, podrían haber sido reemplazados después de un accidente.

Aunque el auto haya sido reparado, los daños tras un choque podrían afectar su integridad estructural y reducir su capacidad para protegerte en otra colisión.

🚩 Frenos esponjosos.

Si pisas el pedal del freno y notas que está blando o esponjoso, o si el pedal del freno tiene un “recorrido” inusualmente largo, puede ser un problema, dice el editor de CR Autos Mike Monticello, que lleva más de 20 años probando, evaluando y escribiendo sobre autos.

Esto quizás se trata de un pequeño problema que puede solucionarse “purgando” los frenos o limpiando el líquido de frenos. Sin embargo, también puede ser un signo de un cilindro maestro de freno que falla, o puede indicar la necesidad de nuevos rotores y pastillas de freno, ambos de los cuales son arreglos más caros y plantean un problema de seguridad.

🚩 Amortiguadores y muelles de suspensión desgastados.

Puedes comprobar si funcionan correctamente empujando hacia abajo cada esquina del auto. Si los amortiguadores están bien, el auto debería rebotar hacia ti una vez.

Pero si rebota un poco hacia arriba y hacia abajo, significa que está mostrando signos de desgaste. Eso podría suponer una costosa sustitución, dice Mike. También puedes leer más aquí sobre cómo detectar otros posibles problemas en un auto usado.

Y estas son algunas de las señales de alerta que debes tener en cuenta respecto al vendedor.

🚩 El vendedor no tiene el título del auto.

Si te sucede esto, deberías considerar un auto o un vendedor diferente. Sin el título, es posible que no puedas matricular el auto, dice Keith Barry, redactor de CR autos, quien cuando era estudiante universitario se quedó atascado con un viejo Volvo wagon que no pudo matricular durante meses debido a este mismo problema.

Además, muchos títulos de propiedad estatales revelan información sobre si el vehículo ha sido dañado, afectado por inundaciones, comprado en virtud de un programa estatal bajo la Ley de Limón (“Lemon Law”), o si ha tenido otros problemas.

Y si los títulos estatales no contienen esta información, deberías consultar el informe del historial del vehículo. Hablando de eso, también es una señal de advertencia si…

🚩 El vendedor se resiste a mostrarte el informe del historial del vehículo.

Estos informes de Carfax o AutoCheck suelen detallar si un auto ha estado en un accidente, así como sus registros de mantenimiento y cuántos propietarios ha tenido.

Hay que tener en cuenta que estos informes no siempre son perfectos y pueden omitir información sobre accidentes y otros sucesos que pueden afectar gravemente al valor de un auto usado. Mike dice que, de todos modos, es mejor que revises el auto tú mismo y que un buen mecánico lo inspeccione.

🚩 Descubres que el auto tiene un retiro del mercado abierto.

Usa los 17 dígitos del número de identificación del vehículo (llamado VIN) y entra en NHTSA.gov/recalls para averiguar si tiene algún retiro del mercado abierto. Si encuentras alguno, pide al vendedor un recibo de la reparación.

Si no se ha solucionado el retiro del mercado, puedes llevar el auto a un concesionario de automóviles nuevos que venda esa marca de vehículo para que realice el trabajo de forma gratuita. En general, te recomendamos que no compres autos con un retiro del mercado sin arreglar, por los riesgos de seguridad que suponen. Si la persona va en serio con la venta, lo llevará al concesionario para que le realicen las reparaciones antes de finalizar la venta.

Enlace adicional: ¿Y si no hay arreglo para el retiro del mercado de tu auto? Esto es lo que puedes hacer.

