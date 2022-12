Conflicto en Perú genera tensión entre gobiernos de AMLO y Biden

Los gobiernos de México y Estados Unidos tienen muy claras sus posturas sobre el conflicto político en Perú, mientras el primero defiende al presidente destituido Pedro Castillo, el segundo reconoce a la presidenta confirmada por el Congreso, Dina Boluarte.

Hay otras naciones que han reconocido a Boluarte como mandataria, pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado más en el presidente Joe Biden, debido a la cercana relación que han sostenido.

El mandatario mexicano criticó la postura “injerencista” de EE.UU. en América Latina, por lo que abogó por una “etapa nueva”.

“En los momentos de más confrontación, de represiones, [la embajadora Lisa Kena] va al palacio en el Perú a ver a la presidenta [Boluarte] a expresar su apoyo”, expresó López Obrador.

El 10 de enero, Biden y López Obrador se reunirán también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde el mexicano dijo que abordará la política diplomática de EE.UU. en América Latina.

“Es de los temas que yo quiero tratar con el presidente Biden, ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países de los pueblos del continente americano”, expuso.

Además de reconocer a Boluarte, la Administración Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, pidió al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, apoyar la democracia en Perú.

“El Secretario Blinken también habló con el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard sobre el apoyo continuo a Haití y la salvaguardia de las instituciones democráticas en Perú“, indicó el Gobierno estadounidense el 19 de diciembre.

López Obrador mantiene su postura de unidad para América Latina, algo que el presidente Biden podría lograr, como un hecho “histórico”.

“Debemos de buscar una alianza para la prosperidad de América”, dijo. “Pensemos nosotros en una comunidad, una unión de todos los países del continente americano. Ese es el proyecto, pero respeto a la independencia de los países, respeto a la soberanía. No imponer, no invadir, no someter, que realmente se garanticen las libertades, la democracia”.

La relación entre EE.UU. y México en los últimos dos años ha tenido altibajos, pero el conflicto migratorio ha obligado a ambos países a buscar nuevas vías de cooperación y alianza para el resto del continente, en una agenda que cruza lo económico y la seguridad pública en la lucha contra el narcotráfico.

El nombramiento de Boluarte desató protestas en varias partes de Perú, incluso México implementó un plan de extracción de sus ciudadanos, mientras el Gobierno peruano intenta reprimir a los inconformes. Se han reportado al menos 25 muertos.