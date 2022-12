Tatiana arremete en contra de una aerolínea por obligarla a viajar siete horas por carretera

La cantante Tatiana Palacios Chapa utilizó la fuerza de las redes sociales para denunciar a una aerolínea por haberle negado a abordar un avión hacia el sureste de México, donde tenía programada una presentación.

De acuerdo con un video grabado con su teléfono móvil, la intérprete regiomontana asegura que personal de la compañía Aeroméxico le impidió el acceso a la aeronave tanto a ella como a la mitad de su staff y ante la falta de otra alternativa para desplazarse hasta Ciudad del Carmen, Campeche, tuvo que viajar desde Ciudad de México por carretera en una camioneta rentada.

“Ante la falta de criterio del señor y la señorita encargados, no tengo el nombre, nos vamos a tener que ir en carretera 15 horas”, denunció.

Además de impedirle volar hacia su destino final, durante la conexión entre Cuidad de México y Ciudad del Carmen, la aerolínea extravió la maleta de la denominada Reina de los niños donde llevaba todo el vestuario para su presentación y ello le implicó solicitar hasta Monterrey el envío de una indumentaria de reemplazo.

“Llevamos aquí, quién sabe cuánto tiempo, haciendo reclamo de equipaje. Según esto, la maleta no se podía ir a Ciudad del Carmen si yo no me subía al avión y resulta que en Ciudad del Carmen no aparece, ni en Ciudad de México, ni en Monterrey tampoco”, señaló la también actriz de televisión.

Para fortuna de Tatiana y su equipo de trabajo, después de un trayecto de 7 horas lograron llegar al destino de su presentación y aunque cansada, la cantante salió a dar lo mejor de sí en el escenario. Último show del año ¡Se logró! Ufffff contra corriente pero Dios con nosotros 🙏🏼 pic.twitter.com/zZ2iGRLn0U— Tatiana (@TatianaPalacios) December 21, 2022

Sin embargo, una vez que concluyó su show, optó por regresar a Monterrey en otra compañía de aviación que, de acuerdo con sus comentarios expresados mediante un nuevo video, resultó ser más profesional y eficiente en sus tiempos de salida y en el manejo del equipaje. Gracias @VivaAerobus súper amables 🙏🏼 Ya de regreso a casa . pic.twitter.com/owOsczeIkv— Tatiana (@TatianaPalacios) December 21, 2022

De esta manera, la regiomontana de 54 años cerró su gira de shows de este año y después de algunos días de asueto, donde estará rodeada de sus seres queridos en espera de la Navidad, planea retomar su carrera con gran fuerza después de que volvió a figurar en la televisión gracias a su participación en el reality show MasterChef Celebrity México 2022. View this post on Instagram A post shared by Tatiana (@oficial.tatiana)

