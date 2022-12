Arturo Sandoval: ‘la música es un bálsamo para el alma’

Todavía no comienza el 2023 y la agenda del célebre trompetista Arturo Sandoval ya luce casi llena, sobre todo julio, un mes que pasará en Europa entre conciertos y festivales de jazz.

El resto del año no pinta nada mal. Por eso es que los casi dos años que duró la pandemia —si es que se puede decir que ya terminó—, el músico no la pasó nada bien. Fue quizá la etapa más frustrante de su larga y fructífera carrera.

“No fue nada fácil”, reconoció en una entrevista telefónica desde su casa en Tarzana, un suburbio del valle de San Fernando, en Los Angeles. “Sobre todo por estar tanto tiempo sin poder tocar para el público”.

Sin embargo, aunque al músico cubano le cuesta reconocer que la pandemia tuvo aspectos positivos —”murió mucha gente”, dijo—, lo cierto es que en todos esos meses de encierro no perdió el tiempo. En ese lapso escribió cientos de temas y grabó más de 700 videos con sus melodías. Y lo mejor de todo es que esos trabajos están accesibles y sin costo en las redes sociales.

“Dios me ha dado mucho […] Nunca he puesto nada para que la gente tenga que pagar por escuchar”, dijo. “No me siento bien pedirle a la gente que pague por algo que yo hice aquí; lo hago porque la música es un bálsamo para el alma”.

Este “regalo” es para que la gente que quiera lo disfrute, dijo.

Y como el músico no para ni siquiera durante las fiesta de fin de año, este viernes ofrecerá un concierto en la Walt Disney Concert Hall. En Arturo Sandoval Swinging Holiday, el artista interpretará temas clásicos de navidad con su particular estilo de latin jazz.

“Cada vez que hay un concierto es motivo de alegría”, dijo. “Quiere decir que la gente te quiere ver, y eso hay que disfrutarlo”.

Sandoval, de 73 años, estrenó en el verano de este año “Rhythm & Soul”, un álbum que fue nominado al Grammy, un galardón que ya se ha llevado en otras diez ocasiones y para el que ha sido considerado en total 19 veces.

Además de sus giras por el mundo, el músico también se dedica a otra de sus pasiones: escribir música para películas, la razón por la que se estableció en Los Angeles hace 14 años. Y por si fuera poco, también ha llevado a la par una prolífica carrera como autor de obras clásicas para trompeta. Un día antes de esta entrevista había llegado de Chicago, donde la orquesta sinfónica de esa ciudad había interpretado algunas de sus piezas.

Así que a la pregunta de si algún día piensa retirarse, el músico responde que no está en sus planes, y repite entre risas una de sus frases favoritas.

“Hay un dicho muy simpático que me gusta mucho que dice, ‘Si quieres ver a dios reírse a carcajadas háblale de tus planes'”.

En detalle

Qué: Arturo Sandoval Swinging Holiday

Cuándo: viernes 8 pm

Dónde: Walt Disney Concert Hall, 111 S. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $52; informes laphil.com