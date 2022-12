¿Hay que lavar las frutas y verduras con bicarbonato?

¿Lavar las frutas y verduras con bicarbonato o vinagre ayuda a eliminar las bacterias y los pesticidas?

By Pang-Chieh Ho

Hace poco publicamos un video en TikTok sobre la mejor manera de lavar los vegetales. Nuestra recomendación era lavar las frutas y verduras con agua corriente y no utilizar nunca jabón ni cloro (lejía).

Algunos seguidores nos hicieron preguntas: ¿Y si remojamos los vegetales en vinagre? ¿O si usamos bicarbonato de sodio, ayuda?

Ambas preguntas son muy buenas, aunque a mí me han sorprendido. Eso no quiere decir que ninguna de las dos prácticas sea totalmente desconocida. En una encuesta de Instagram, el 13.5% de los participantes dijo que lava sus vegetales con vinagre. Y en otra encuesta en Twitter, el 10% dijo que usaba bicarbonato de sodio.

Entonces, ¿funciona alguno de los dos para limpiar los vegetales? Esta es nuestra respuesta.

Los beneficios del vinagre.

Si quieres eliminar las bacterias, hay estudios que demuestran que sumergir las verduras en vinagre o en una solución de vinagre y agua puede reducir los niveles de bacterias, aunque no las elimina todas.

Puedes remojar las verduras en vinagre blanco, de 10 a 15 minutos, y luego enjuagarlas bien, dice el doctor James E. Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports. También puedes consultar nuestros otros consejos sobre las formas más seguras de comer ensalada.

Los beneficios del bicarbonato de sodio.

El bicarbonato de sodio y el agua pueden ser una forma efectiva de eliminar algunos pesticidas. Un estudio de 2017 descubrió que sumergir manzanas en una solución de bicarbonato de sodio durante 2 minutos eliminaba más pesticidas que un remojo de 2 minutos en una solución de cloro o un enjuague con agua corriente del grifo.

Sin embargo, se necesitaron de 12 a 15 minutos de remojo en la solución de bicarbonato de sodio para deshacerse por completo de los pesticidas empleados en este estudio.

Cabe señalar que en el estudio sólo se analizaron dos plaguicidas, en lugar de las docenas de pesticidas usados normalmente en la producción de manzanas. Y dado que el estudio se centró en las manzanas, sus conclusiones podrían aplicarse de forma limitada a otras frutas y verduras, dice la editora de salud y alimentos de CR Trisha Calvo. Para limpiar sus alimentos, sólo usa agua y, en el caso de vegetales duros como manzanas o zanahorias, un cepillo para verduras.

Hmmm… ¿Cuál es la mejor forma de lavar las frutas y verduras?

Esto es lo esencial: Sí, puedes intentar lavarlos con vinagre si no te importa que puedan llegar a tener sabor a vinagre. Las soluciones de bicarbonato de sodio también son algo a considerar, aunque este método podría no ser el más práctico si tienes frutas y verduras más delicadas, dice la escritora de CR Catherine Roberts, quien escribió recientemente sobre la forma correcta de lavar los alimentos.

Como norma general, sugerimos lavar todas las hortalizas, incluidas las que se vayan a pelar, en agua corriente fría durante 15 o 20 segundos. Asegúrate de hacerlo antes de cortar la fruta o verdura para no transferir bacterias o pesticidas de la superficie a la pulpa. También puedes usar un cepillo para verduras o frotar el vegetal con las manos si tiene una piel más dura.

Sin embargo, si los pesticidas han penetrado en la piel y se han metido en la carne de las frutas y verduras, no se puede hacer mucho con el lavado, dice James. Así que si quieres reducir tu exposición a los pesticidas, echa un vistazo a las calificaciones de CR de frutas y verduras basadas en los riesgos de los pesticidas, dice Catherine.

Enlace adicional: La creencia popular dice que las verduras cocidas tienen menos nutrientes que las crudas, pero eso no siempre es cierto. Aquí te mostramos ocho verduras que son mejores cocidas.

