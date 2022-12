Presidente de Argentina quedó con las ganas de recibir a la Selección Albiceleste:”Para hablar con Messi y Scaloni siempre habrá tiempo”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostró este miércoles comprensivo con la decisión de la selección albiceleste de no visitar la Casa de Gobierno durante los festejos de este martes, afirmando que “para hablar con Messi y Scaloni siempre habrá tiempo”.

“Hoy leí en un diario que Alberto Fernández es el único presidente que no recibió a un equipo campeón mundial de fútbol, y puede ser; tal vez tenga que ver con esa decisión que tomé de no mezclar la política y el fútbol”, aseveró Fernández en una entrevista a Radio con Vos.

“Para hablar con Messi y con Scaloni siempre habrá tiempo, ahora el tiempo es de ellos. Creo que hay que dejar de pensar tanto en uno mismo; la selección no es mía, no es del Frente de Todos (coalición gobernante), ni de la oposición, es de todos”, agregó el mandatario.

La selección argentina finalizó su caravana en helicóptero y regresó al recinto deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ubicado en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, después de interrumpir su trayecto en un autobús descapotable por las aglomeraciones en el recorrido.

Un gran resumen de la locura de la celebración en Argentina.pic.twitter.com/3EU7DvJ4dc — Marçal Lorente 🎤 (@Marsallorente) December 21, 2022

“A mí no me importa no recibirlos si es que ellos estaban cansados y quieren hacer otra cosa. No estoy ofendido”, aseveró el jefe de Estado, aclarando que no habló con nadie del combinado nacional, salvo con el centrocampista Alejandro “Papu” Gómez, quien le envió un “mensaje cariñoso” por la red social Instagram.

Serios disturbios se registraron en la noche de este martes en los alrededores del Obelisco, en pleno centro de Buenos Aires, tras los multitudinarios festejos para recibir a la selección argentina de fútbol, vencedora en Qatar 2022.

“Fue muy positivo, porque todo se hizo en un clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. Celebré y disfruté mucho de ver a la gente disfrutar, que era lo que yo quería, después de un tiempo tan difícil como el que nos tocó pasar”, aseveró el mandatario.

Los incidentes se registraron cuando la Policía intentó dispersar a hinchas, muchos de ellos alcoholizados, que aún permanecían al pie del Obelisco impidiendo que un grupo de bomberos pudiera acceder al emblemático monumento para intentar bajar a una persona que había subido hasta la cima del hito, con riesgo de caerse desde los 67 metros de altura.

😥 El borrón de la celebración argentina en Buenos Aires…



📺 #Golazo pic.twitter.com/7TIJ5NVZa5 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 21, 2022

Los hinchas reaccionaron arrojando piedras y botellas a los efectivos policiales, quienes, a su vez, intentaron dispersarlos con disparos de municiones de estruendo y balas de goma, según imágenes de la televisión local.

