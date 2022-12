Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de diciembre de 2022

LEO

Es momento de que creas en esa capacidad de lograr lo que desees. Problemas con tu pareja en caso de tener a causa de chisme y mal entendido, un bajón en la economía se aproxima, pero sabrán salir a flote. Es momento de pensar en ti, de ver por ti y de cumplir tus sueños y metas, analiza lo que quieres realizar para el 2023 y ve por ello desde ahora, comienza a planear para que no se te pase nada. Cuidado con infecciones respiratorias que podría aparecer en miembros de tu familia. Tu buena voluntad y nobleza te ayudarán a atraer a la persona que te interesa, no cambies ni intentes ser diferente para agradarle, pues te arriesgas a que en un futuro se te caiga el teatrito y descubran tu verdadero rostro, dejarás mucho que desear. No dejes que las opiniones de los demás te shinguen tus días lo que digan es problema de ellos no tuyo. Date la oportunidad de confiar en el amor, si pasaste anteriormente por una ruptura ten fe que las cosas irán mejorando poco a poco. Momento de invertir en negocios, pero con las precauciones adecuadas. No gastes en cosas que no necesitas ni te metas en deudas que se te podría complicar todo. Cuida mucho lo que le comentas a tus amistades pues últimamente han andado de lengua suelta y te podrán meter en chismes de los cuales será difícil salir al punto que pierdas a personas que son importantes para ti.

VIRGO

Aprende a tomar decisiones por ti solo para que el día de mañana no culpes a los demás de tus propios errores. No temas a los cambios que vienen, ponte las pilas y comienza por actuar diferente pues solo así obtendrás los resultados distintos, recibirás noticias de una persona que vive lejos. Si tienes una relación viene una situación que los unirá mucho más como pareja, aquí se mostrará el verdadero amor. Date la oportunidad de confiar y creer cada día un poco más en ti, de decirle adiós al pasado y de vivir tu presente pues será lo único que tengas. Es momento de que veas la vida de una manera más simple y que comiences a ver tu mundo más simple y disfrutes cada día lo que la vida te pone para ti y para quienes te rodean. Despídete del 2022 agradeciendo lo que viviste y prepárate para lo que la vida te mostrará. No caigas en enfrentamientos con tu pareja, mejor busca la manera de cambiar de tema o conversación para no hacer crecer la riña, eres muy de picarle el buche y hacerle enojar con cosas del pasado. Se visualizan amores por redes sociales, ten cuidado a quien das entrada tu vida pues no todos o todas son de fiar, podrías llevarte grandes sorpresas y más si andas aflojando la caricia a quien conoces de un día para otro.

LIBRA

Ya déjate de shingaderas y ponte las pilas en el Gym y el Zumba, aunque sea épocas de navidad pues en estas semanas estarás muy vulnerable a subir un mucho de peso. Ya es momento que comiences a visualizar lo que vas a hacer en el futuro, tus planes nadie los va a llevar a cabo más que tú, así que deja de esperar que las demás personas actúen por ti. Este año que se fue no fue lo que esperabas del todo sin embargo te dejó grandes enseñanzas, agradece por lo que viviste y comienza a visualizar lo que quieres lograr iniciando el 2021 y comienza a trabajar en eso. Es posible que un familiar se enferme, pero saldrá adelante. Ya no sigas viviendo en tu pasado y date la shingada oportunidad de comenzar de nuevo, quizás llegues a sentir sentimientos por una amistad y esto se deberá al trato que esta persona te estará brindando. Cuidado de familiares entrometidos los cuales pudieran meterse en cuestiones que solo a ti te corresponden y a la larga ocasionarte ciertos problemas. Vienen días de cambios en tus estados de ánimo los cuales van a repercutir en tu trabajo o en tu casa, llévate las cosas con calma para evitar problemas. La vida te va a llenar de oportunidades para mejorar, ten cuidado con traiciones por parte de amistades. Un embarazo dentro de la familia y un viaje se comienza a planear con la familia.

ESCORPIO

Date la oportunidad de conocer a las personas y de elegir esa que te haga sentir diferente a lo que antes ya habías vivido. Cuídate un chorro de cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio. Es momento de ver por ti y de confiar lo suficiente en quién eres, no permitas que personas chismosas se metan en tu vida, disfruta cada comento que vives, prepárate para navidad y noche buena y cuidado con los excesos. Ten cuidado con alguna caída o golpes pues se podría presentar en estos días. Debes aprender a no descuidar las cosas que te dejan, recuerda que muchas veces pones tu interés en cuestiones tontas que solo te dan dolores de cabeza y no te dejan nada de ganancia. Te sentirás traicionado o traicionada muchas veces por amistades, no confundas las cosas algunas veces sueles cometer errores y equivocaciones al juzgar sin tener pruebas. Amor del pasado retorna y con él, conflicto en tu vida que van a ponerte muy de malas. Ten cuidado pues tus sentimientos podrían traicionarte, estas en un punto en que la necesidad de sentirte amado o amada podría llevarte a cometer equivocaciones al elegir a la persona equivocada.

ARIES

Si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil que la vuelvas encontrar. Date cuenta de que tendrás pocas oportunidades para ser feliz, así que suelta todo lo que ya dolió y céntrate en lo que en realidad importa y vale la pena. Momento de que cuides mucho tu entorno pues la mala energía que te cargas podría arruinar planes y proyectos que tienes en mente. Algunas veces te sientes decepcionado de personas, pero recuerda que no eres una blanca paloma, aprende a devolver lo que recibes y a recibir lo que das. El 2023 vendrá cargado de cosas buenas solo agradece a la vida y a Dios por lo que hoy tienes. Cuidado con vecinos o vecinas los cuales te pudieran estar tirando shingos de brujería a ti o tu familia. Cambios de humor de último momento podría ocasionarte conflictos con tu pareja en caso de tener. Es momento de despojarte de todo eso que no te permite avanzar, no trates de abarcar más de lo que puedes y de quedar bien con todo el mundo. Si tienes pareja ten cuidado con tu forma de ser y trato, a veces estás demasiado ausente y tu pareja te siente distante.

TAURO

Ten presente que algunas veces esperas demasiado de personas que solo te llenan tu cerebro de palabras que la mayoría de las veces no cumplen. Muchas oportunidades de viaje o de reunión este fin de semana para celebrar la navidad. Date la oportunidad de ser feliz y agradecer por lo que viviste este año, deja los rencores atrás y comienza a ver un poco más en ti y en tu felicidad. Ya deja de pensar que el amor no se hizo para ti o deja de reprocharte por problemas y cosas que no llegan a tu vida en el tiempo que lo deseas, cuando menos lo esperes se te dará, pero necesitas poner de tu parte para que así sea. Aprende a disfrutar de los bellos momentos que la vida te pone en frente. No esperes nada de nadie y así no terminarás sufriendo ni haciéndote daño, hay momentos en que te dejas caer por cualquier tontería, pero tonto no eres pues es una táctica que sueles usar para que te levanten del suelo. El amor llegará cargado de cosas buenas en el 2023 y deberás de aprovecharlo al máximo. Vas a descubrir la traición de una amistad y con ella se acabará la confianza. Cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías ocasionar una guerra al decir situaciones muy fuertes que solo tu conoces y sabes. Hay momentos que quieres mandar todo a la fregada, pero si lo haces podrías arrepentirte pues estas a muy poco de lograr muchas metas y proyectos.

GÉMINIS

Ten cuidado la manera en que te relacionas con las personas pues podrías cometer indiscreción. A las personas hay que tratarlas como quieres que te traten. Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida. No permitas que chismes de mala muerte te afecten más de la cuenta. Date la oportunidad de ser tu y de creer en ti y en quién eres. La vida de dará una prueba muy grande para que reacciones con todo lo que ha sucedido y has vivido. Te va a llegar una noticia que te pondrá de mal humor, toma las cosas con calma recuerda que todo tiene solución. Posiblemente te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte sin embargo te darás cuenta de que las cosas pasan por algo. En este ciclo del año las cosas cambiarán para ti, sin embargo, te vas a arrepentir de muchas cosas que hiciste por tu falta de madures, si puedes corregirlas hazlo y no lo pienses dos veces. Si ya tienes una relación no te la compliques tanto, algunas veces eres muy exigente con tú pareja, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a complacer en lo que te pide. Ya no esperes que las cosas vengan a ti, tu vez por ellas. No cuentes los pollitos antes de nacer, así que deja de dar por hecho los proyectos que tienes en mente cuando a un no comienzan a llevarse a cabo.

CÁNCER

Debes de cuidar mucho tu entorno para evitar relacionarte con personas p3ndejas que solo te roban tu energía. Que el 2023 sea un año de muchas bendiciones, agradece a la vida y a Dios lo que tienes hoy en día y no juzgues a nadie por su camino pues no sabes lo que ellos vivieron. Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que shingarle si quieres lograr tus sueños y objetivos. Sueños que te van a indicar que personas que ya no están físicamente contigo siguen muy presentes en tu vida mediante sueños, ponles una asistencia (Vaso de agua, vela y flores blancas) para que tengan luz en su camino. Algunas veces te cuelgas mucho y te da por recordar cosas del pasado, tienes que deshacerte de eso y darte cuenta de que el pasado ya fue, nada tienes que seguir haciendo ahí, tienes un panorama muy amplio para ser feliz con quien tu desees. Aprende a guardarte tus proyectos y no contar nada a quienes te rodean porque para la inche suerte que te cargas te robarán las ideas o cebarán dichos proyectos. Ten presente que el amor no te va a llegar realizado, tendrás que construirlo con la persona que tú elijas. Aguas con la manera de expresarte de las personas pues podrías ser imprudente y salir bien bufado o bufada. Arregla documentos que estén pendientes de firmas pues son buenos tiempos para que todo marche de buena forma para tu beneficio.

PISCIS

Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento. Ten cuidado con dos amistades pues han estado despotricando un montón de chismes en tu contra. Navidad vendrá cargada de cuestiones positivas, aprovéchalas y agradece por lo que eres y tienes. Ya has aprendido de tus errores, no caigas de nuevo en los mismos pozos, si una vez cometiste el error de confiar en quien solo te dio dolores de cabeza no lo vuelvas hacer, aprende a querer y valorarte pues nadie lo va a hacer por ti. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios fuera de lugar de gente tonta. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado. Vienen amores muy perros, pero de todos no se va a ser uno, no has encontrado quien te llene el tanque como debe de ser. Si estas soltero o soltera es momento de darte una oportunidad de conocer nuevas personas. Negocio que tenías en mente se va a arruinar debido a que lo contaste a otras personas y su mala energía lo va a shingar. Es momento que tomes el toro por los cuernos y digas lo que tengas que decir sin guardarte nada, si a esas personas les molestan tus verdades es pedo de ellas no tuyo, recuerda que tu signo se diferencia por tu sinceridad y por no tener pelos en la lengua.

ACUARIO

Si ya tienes una relación es posible que entres en una etapa de muchas inseguridades y celos que podrían desestabilizar la relación, aprendan a comunicarse más pues es la base de que la relación mejore. 23 de diciembre, día de cambios, de analizar qué es lo que quieres de la vid ay hacia dónde vas para ser feliz. Amor del pasado retorna, pero deberás de ser inteligente para no caer en los mismos juegos. Deja de pensar en lo que no es y no te hagas ideas pendejas sobre todo en tus relaciones eres bien toxica y muchas veces ves cosas donde no las hay o no existen. Traiciones por parte de amistades nunca faltaran en tu vida. Te ha costado un shingo mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote, deja ya esas shingaderas en el pasado y aprende de las caídas que se te presenten en la vida, date la oportunidad de conocer personas, de enamorarte y si algo no funciona al menos disfrutaste el momento y siempre vendrá algo mejor. Cambios laborales en proceso los cuales te dejarán grandes ganancias. La vida es corta así que trata de disfrutarla al máximo y aprender de la situación que se está viviendo en estos momentos. Cuidado con infidelidades en caso de tener pareja pues se ven muy presentes. Es momento de que veas tu pasado para rectificar los errores que cometiste y madurar en esos aspectos.

CAPRICORNIO

El amor no llega solo, tienes que escoger con quien crearlo y alimentarlo. Ten cuidado con tu negatividad pues podrías alejar personas inconscientemente. Es momento de decir adiós al pasado y de pensar en el ahora, cambios de última hora en el amor, aprovecha estas fechas para pasarla con la familia y disfrutarlos al máximo. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no te pierdas en se caminó sin antes haber encontrado esa paz y estabilidad que tanto quieres, deseas y necesitas. Prepárate porque el mes de enero vendrá cargado de cuestiones bastante positivas. Cuidado con infecciones vaginales las cuales se podrían presentar en cualquier momento, ancina que mínimo ponte cal o algo criatura. No te sientas mal y ten presente que la vida pone todo en el camino que deben de seguir. Cambia tu manera de pensar y se más positivo con la vida, no te reproches errores ni te culpes de cosas y responsabilidades que no son tuyas. No guardes rencores ni te pongas mal por las shingaderas que te hicieron en el pasado, la vida se encargará de cobrarles esa factura. Sale a la luz verdad o chisme que se había ocultado entre amistades o familiares. Algunas veces te sientes triste porque las cosas no son como antes, el tiempo no se detiene y se ha llevado a su paso a personas muy importantes para ti que si bien aún viven en este mundo no puedes tenerlas a tu lado como quisieras.

SAGITARIO

Es momento que cambies tu manera de pensar lo que fue ya paso ponte las pilas y ve por lo que quieres, recuerda que de amor nadie se muere y que tienes los huevos y ovarios bien puestos para lograr tus metas. Te vienen cambios muy buenos estos días, analiza el panorama de lo que quieres y deseas para ser feliz, este 2022 dejo grandes lecciones, pero de ti depende que el próximo año venga cargado de cuestiones positivas y de amores nuevos. Déjate de cosas e invierte en tu producción personal, algunas veces te quejas porque no pescas ni un resfriado, pero no haces ni madres por procurarte y verte bien; dales a las cirugías y tunéate todo lo necesario para que te veas bien perra de baldío. Embarazo dentro de la familia y un cambio inesperado en la cuestión de los trabajos o dinero. Eres buena para la brujería ancina que si desarrollas ese don podrás shingarte a quien quieras. No descuides a una amistad pues estas a muy poco de perderla. Recibirás un mensaje especial de una persona que te interesa mucho. Viajes en proceso y cambio de casa o vehículo en próximas fechas. A medida que trates de ser mejor persona lo lograrás sin duda alguna, no te preocupes si algo no sale como quieres tendrás mejores oportunidades. Viene un fin de semana de reuniones y cambios de última hora en el amor, festeja la navidad con tus seres queridos.