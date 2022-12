Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de diciembre de 2022

LEO

En el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar pues te dejará muy buenas ganancias, esto te ayudará a cerrar el año con toda la actitud. Tu buen corazón siempre hablará bien de ti, quienes te conocen y han conocido tus mieles saben el paraíso que pueden conocer al estar a tu lado, eres bien entregado o entregada y eso a la larga daña mucho pues hay personas abusivas que quieren pasarse de listos contigo. Navidad estará llena de buenos momentos que deberás de aprovechar, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no debes Tu buen corazón siempre te llevará por el camino correcto, una persona del signo de agua de tierras lejanas comienza a sentir inquietud y amor por ti, no temas a lo que la vida te ofrece y ponte las pilas pues tienes todo para ser feliz, pero te centras en amores del pasado que solo te causan dolores de cabeza y preocupación. A veces eres bien hija de la fregada por mendigar a quien ni te masca o solo viene, te incomoda y nomas te deja caliente. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas que se refieren al corazón. Dales la importancia que merecen.

VIRGO

Las equivocaciones te enseñarán a no caer en las mismas shingaderas, tendrás noticias de un ex amor sin embargo comprenderás que las heridas están sanando pues no logrará incomodarte. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría para que no te lleves sorpresas. Te esperan días buenos, te enteras de rompimiento de relación de amistad y posiblemente necesite de tu hombro para desahogarse. Cierra el año con toda la actitud y deja la tristeza en el pasado. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Un familiar se enfermará en estos últimos días del año y podría terminar en el hospital. Empezarás a desprenderte de toda la maleza que te ha arruinado la vida, entras en un ciclo donde comenzarás a tener paz y tranquilidad en tu vida, siempre que busques encentrarás siempre y cuando busques en el lugar correcto. Traes mucha envidia de personas que te rodean inclusive de amistades que te podrían poner muy de malas. Vienen días en los cuales desearás volver al pasado para no vivir ciertas situaciones o cuestiones que vives hoy en día. Shingadera que hagas shingadera que pagarás, sin embargo, no temas a eso pues tu conciencia sabe que lo que has hecho ha sido por desconocimiento o amor.

LIBRA

Aprende a ver de hoy en adelante por ti y hacer las cosas para ti pues la gente es muy malagradecida y no porque des recibirás. Navidad de disfrutar a tu familia y de agradecer a la vida y a Dios lo que te da y ha puesto en tu camino. Las soluciones a tus problemas están en el compromiso y la manera en que trabajes en ellas. El 2023 vendrá cargado de muchas sorpresas solo debes dejarte ir y agradecer por lo que fue el 2022. Ya no esperes más a quien no te busca ni hace nada por ti, es mejor empezar de cero y poner los ojos en quien te procura y hace todo por estar a tu lado. Cuida mucho tu salud pues podrías exponerte un shingo a enfermedades respiratorias y gástricas. Un nuevo amor podría entrar a tu casilla, pero no te ap3ndejes pues podrías caer en los mismos errores del pasado y ser traicionado. Ya no temas a lo que viene y enfréntalo pues ahí está la clave para tu felicidad. Estos últimos días trata de ser tu y de no querer cambiar por complacer a personas que no lo merecen. Eres muy apasionado o apasionada y entregas todo sin medida sin embargo tienes un corazón tan grande que no puedes evitar pensar en otras personas aun teniendo pareja, cuidado con infidelidades. Mediante un sueño o noticia que llegará a ti conocerás y entenderás muchas cuestiones que se te dificultaba creer sobre cierta persona, te va a decepcionar, sin embargo, comprenderás que fue lo mejor pues así no te ilusionarás más de la cuenta.

ESCORPIO

Si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades nada tienes que seguir ahí intentando, las personas no cambian y no vale la pena que pierdas el tiempo con quien no te hace sentir lo que quieres. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían meterte en problemas y hacerte sentir mal. A medida que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja y logren mantener una “conversación” sin disgusto será en la medida en que puedan solucionar sus shingados problemas. Navidad de agradecer y de pedirle al universo por la salud y el bienestar de los tuyos, no te dejes influencias por chismes ni por personas que solo buscarán dañarte con malos comentarios. Las segundas oportunidades no se dan, se ganan con hechos y esfuerzo. Aguas con lo que cuentas y dices pues vienen chismes por información que revelarás. Un viaje se aproxima y relaciones familiares mejorarán mucho. Un viaje se aproxima y posibilidades de reencuentro con una amistad. No te ensanches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada.

ARIES

Ten cuidado con amores de una noche, celebra navidad como Dios manda y agradece por lo que ahora tienes, despídete del pasado y de lo que ya fue y comienza a vivir una vida distinta. Muchas veces te sientes solo o sola y nadie es culpable más que tú. A veces alejas tú mismo a las personas con tu carácter. Navidad de agradecer y de mostrarle a las personas que te rodean lo importante que son para ti. Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. No esperes nada de nadie de hoy en adelante y no serás traicionado o traicionada, vive al día y de lo que vaya surgiendo. No caigas en las mismas cuestiones de antes ni permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, a veces necesitas tanto un apoyo, aunque no sea físicamente, pero si a la distancia que sueles caer en palabrerías de personas que solo te ilusionan y al final son cobardes pues no se arriesgan por ti. Es momento de planear tu futuro, piensa en lo que deseas y quieres y comienza a mentalizarlo. No renuncies a tus sueños y metas para complacer a quien solo te shinga la existencia y te llena de dolores de cabeza, ponte las pilas y ve tras lo que buscas, recuerda que el amor no te hace renunciar a tus sueños y menos te pone trabas para cumplir lo que deseas, quien te quiera te ayudará a conseguir lo que quieras.

TAURO

A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres mejorar y salir a flote. No hagas promesas que no cumplirás o de lo contrario no volverán a confiar en ti, aprende a ser más soltado con las personas que te quieren, a veces das shingos a quien solo te paga con traiciones, abre los shingados ojos y no te preocupes por quien no se preocupa por ti. Date la oportunidad de aprender de cada error, despídete del 2022 con toda la actitud para que el 2023 llegue cargado de bendiciones y de cuestiones positivas. Problemas en el trabajo a causa de un malentendido, cuida más tu alimentación pues problemas en tu estomago podrían shingarte estos días. Que estos últimos días del año sean de reflexión y de poner todo de tu parte para no dejar asuntos pendientes este año. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde. Recibirás una bendición por parte de un ser que ya no está físicamente contigo en estos momentos. Cuida mucho tu salud, aléjate de vicios pues podrías perder muchas cosas a causa de un descuido o irresponsabilidad de tu parte. No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable.

GÉMINIS

Cuídate de una traición por parte de un familiar. Mucha atención a tus shingados sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente. Es momento de aprender y de enfocarte en abrirte caminos que te lleven al éxito y a lo que quieres y deseas de esta vida. Si sigues dejándote manipular por personas que no aportan nada a tu vida te expondrás a caer en un juego del cual no podrás salir fácilmente, no caigas en errores del pasado, aprende a decir que no y a seguir tu camino. A veces te ap3ndejas un shingo pues sueñes ayudar a quien no debes o no le importas. Mantente positivo ante las adversidades de la vida, agradece lo que tienes y prepárate para un 2023 cargado de cuestiones positivas. No confíes en quien con hechos te ha mostrado infidelidad, desprecio y falta de atención. En la medida que des recibirás. Así es, no des todo en tus relaciones o de lo contrario solo te expondrás a quedarte sin nada. Acuérdate de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Ve la vida de manera distinta y deja cosas negativas y perjudiciales en el pasado. Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube.

CÁNCER

Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. No permitas que amores del pasado te afecten tu presente. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te va a dar nada. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. A la shingada esas amistades que solo te buscan pa fiesta y parranda, haz un análisis de las personas que de verdad merecen estar en tu vida. Que esta navidad y noche buena sea de reencuentros, de felicidad y de personar errores que se cometieron dentro de la familia. Te viene un viaje o una salida con familia o pareja te la pasaras de lo mejor, aguas con lo que comes pues estarás vulnerable a subir mucho de peso sobre todo en estas fiestas. No permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta tu brillo. Si bien es cierto que eres una persona con shingos de fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja.

PISCIS

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que shingaderas sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Amores del pasado se harán presentes tú sabes si les das entrada o no a tu vida. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te shinguen y al final ser quien más sufre. Que esta navidad tu energía esté enfocada en ser mejor persona, en dejar el pasado y ver más por ti antes de querer resolverle a los demás. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. Recibirás noticias de familia o amigos lejanos, te darás cuenta que los extrañas mucho. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. Ten en cuenta que dar todo al ser amado a veces no sirve de nada pues cuando menos lo esperas recibes un chingazo y te mandan a volar. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán shingando la existencia.

ACUARIO

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por shingaderas pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Prepárate en los gastos para estos días pues estarán algo fuerte con compras de última hora y regalos inesperados. Es momento de decir que no y de no estar para todas las personas, enfócate en lo que en realidad importa y vale la pena. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas. Ponte las pilas y se más hijo de la fregada no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura.

CAPRICORNIO

No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá shingarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o shingarte la existencia. Navidad de estar en paz y de disfrutar al máximo a tu familia, agradecer por lo vivido y prepararte por lo que la vida tiene para ti. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada. A la fregada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. No confíes en personas que se te acercarán con cara de amigos y cuando menos acuerdes te darán la puñalada por la espalda. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa.

SAGITARIO

Cuídate un shingo de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Navidad de enfocarte en ser feliz, en dejar en el pasado tus errores y de comenzar a ver la vida de una manera positiva. La verdad está en lo que ven tus ojos y no en los chismes que te llegan a tus oídos no creas en todo, y lo que no ven tus ojos no lo des por hecho. Vienen compras de último momento y gastos que no esperabas, así que ponte buzo caperuzo en cuestión de los dineros para que no te quedes con los bolsos secos. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier hijo de la tostada que se te ponga en frente. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la shingada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la shingada y busca alguien que se acople a tus necesidades. Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Si tienes una relación hay una persona que va a meter cizaña a tu pareja creando una discusión o conflicto contigo.