Cocina de gas o eléctrica: ¿cuál es mejor?

Las cocinas de gas a menudo se promocionan en los listados de bienes raíces, pero no necesariamente ofrecen un mejor rendimiento de cocción que los modelos eléctricos.

By Paul Hope

Cuando tu estufa o cocina se estropea, por lo general te ves limitado a reemplazarla por una que funcione con la misma fuente de combustible, ya sea electricidad o gas.

Solo alrededor de la mitad de los hogares en los EE. UU. tienen servicio disponible de gas como opción; el resto depende de la electricidad. Pero por mucho que las cocinas de gas se promocionen en los listados de bienes raíces y en los programas de cocina, no necesariamente ofrecen un rendimiento de cocción significativamente mejor que el eléctrico.

E incluso si el gas es una opción para ti, hay muy buenas razones para pensarlo dos veces antes de optar por él: además de contribuir al cambio climático, estudios recientes, incluido uno de la Universidad de Stanford, han encontrado que las fugas de metano asociadas con estufas y cocinas de gas puede presentar riesgos para la salud, particularmente si no se tiene una ventilación adecuada.

“Si pudieras determinar por ti mismo qué tan bien podría cocinar una estufa a partir de su fuente de combustible, mi trabajo sería bastante aburrido”, dice Tara Casaregola, quien supervisa el laboratorio de cocinas, hornos de pared y estufas de CR. “Vemos las mayores discrepancias entre los modelos individuales, y se puede encontrar excelentes opciones en gas o electricidad”.

En la mayoría de los casos, las cocinas eléctricas superan a las opciones de gas en las pruebas de laboratorio de CR. Pero hay excepciones a casi todas las reglas, y ese es ciertamente el caso que presentamos aquí. Dentro de nuestras calificaciones de rango, encontrarás muchos modelos que obtienen puntuaciones máximas en cada prueba que realizamos, independientemente de la fuente de combustible.

En las pruebas de gama de CR, los mejores modelos de cualquier tipo ofrecen un rendimiento sólido en todos los ámbitos. Sigue leyendo para ver un desglose de los dos tipos de cocinas. Y quédate tranquilo: si vives en un área sin servicio de gas natural, tus ambiciones culinarias no tienen que estar limitadas por el tipo de cocina que tengas.

Cómo comparó CR el rendimiento

Para este artículo, específicamente comparamos las cocinas eléctricas y las cocinas de gas porque constituyen la mayoría de lo que los consumidores ven en las tiendas. (Las cocinas eléctricas de bobina y de inducción tienen una porción mucho más pequeña del mercado). Y descubrimos que, en la mayoría de los casos, los modelos eléctricos tienen una gran ventaja sobre el rendimiento de las cocinas de gas.

Comparamos los resultados de las cuatro pruebas más importantes que realizamos: fuego alto, fuego lento, horneado y asado a la parrilla. Y aunque el rendimiento varía de un modelo a otro, ya sea en el rango del gas o en el eléctrico, nuestras pruebas mostraron qué tipo de combustible tiene ventaja en cada prueba.

Fuego alto

Los fabricantes de cocinas de gas y eléctricas han estado durante años en una competición para maximizar la producción de los fogones grandes, que se usan para, por ejemplo, hervir una olla grande de agua para pasta.

¿Cuál es más rápido? El eléctrico, por un margen bastante grande. De las 72 cocinas eléctricas de superficie lisa en nuestras calificaciones, casi la mitad obtiene la calificación máxima de Excelente. Treinta y ocho modelos obtienen una calificación de Muy bueno. Para gas, ningún modelo obtiene la calificación máxima de Excelente, aunque casi 50 de los 86 en nuestras calificaciones actuales obtienen una nota de Muy bueno.

Fuego lento

A pesar de todo el énfasis que se pone en hervir el agua rápidamente, la capacidad de una cocina para mantener un fuego lento constante es posiblemente más importante. Dado el tiempo suficiente, cualquier cocina hervirá el agua. Pero no hay solución para una estufa con cocción lenta errática, que puede quemar salsas delicadas o chocolate derretido en un instante.

¿Qué hierve mejor? Aquí, las estufas eléctricas son nuevamente las ganadoras. Para los modelos eléctricos, un poco menos de dos tercios obtienen la máxima calificación de Excelente, con más de una docena obteniendo una calificación de Muy bueno. Ni un solo modelo obtiene una calificación de Regular o Deficiente. Para el gas, alrededor de las tres cuartas partes de los modelos obtienen una calificación Excelente o Muy buena en esta prueba, pero 12 de los 86 modelos en nuestras calificaciones actuales obtienen calificaciones bajas de Regular o Deficiente.

Hornear

Los pasteles y las galletas doradas de manera igual no se deben dar por hecho, a menos que tengas un horno que hornee de manera uniforme.

¿Cuál hornea mejor? Ambas son muy parecidas, con las de gas ganando por poco. En el caso de las cocinas de gas, un poco más del 70% de todos los modelos obtienen una calificación de Excelente o Muy bueno, y aproximadamente una cuarta parte obtiene una calificación de Bueno. Solo un modelo obtiene una calificación de Regular y ninguno obtuvo una calificación de Deficiente. Para los eléctricos, aproximadamente dos tercios obtienen calificaciones de Excelente o Muy bueno, y aproximadamente el 30% obtienen una calificación de Bueno. Solo dos obtienen una calificación de Regular, mientras que ninguno obtiene una calificación de Deficiente.

Asar a la parrilla

Algunas de las mayores diferencias de rendimiento que vemos entre las cocinas eléctricas y de gas están en el asador.

¿Cuál asa mejor? Se puede suponer que, debido a que cocinan con una llama, los asadores de gas son mejores. Pero en nuestras pruebas, habitualmente tienen un rendimiento inferior al de sus competidoras eléctricas.

Más de la mitad de las cocinas eléctricas en nuestras calificaciones obtienen una calificación de Muy bueno o mejor para asar, y casi una cuarta parte obtiene la calificación máxima de Excelente. Tres obtienen una calificación de Deficiente. Para el gas, es una peor. Alrededor del 15% obtiene una calificación de Muy bueno o excelente, y casi el 30% de todos los modelos obtienen una calificación de Regular o Deficiente.

Si todavía no estás seguro de qué tipo de cocina es la adecuada para ti, nuestra guía de compra de cocinas profundiza aún más en los pros y los contras de cada una. Y a continuación, destacamos seis de las mejores cocinas de gas y eléctricas de nuestras pruebas. Para obtener más opciones, consulta nuestras calificaciones de gama completa.

Las mejores cocinas de gas de las pruebas de CR

Las mejores cocinas eléctricas en las pruebas de CR

