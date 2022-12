Arcángel y la triste historia que opaca su cumpleaños

Austin Santos, artísticamente conocido como Arcángel, cumplió el 23 de diciembre sus 37 años, pero esta fecha coincide con unas de las más duras que ha podido enfrentar el cantante, la muerte de su hermano Justin Santos.

En sus diferentes redes sociales recibió miles de felicitaciones por parte de sus fanáticos y de sus amigos famosos, pero esto no disminuye el dolor de Arcángel estas fechas.

Pocos días antes de su cumpleaños, el cantante publicó un video en su cuenta de Instagram a su más de 14,5 millones de seguidores, en donde sale su hermano fallecido bromeando mientras estaban en despegando en su avión privado.

Esta publicación fue acompañada por el mensaje: “Mi papi DIOS te bendiga siempre !!!! Cuanto te extraño y te adoro! Eres lo más GRANDE en mi vida! Disculpa por no habértelo dicho antes. FOR EVER JUSTIN! loco yo sin ti no soy mucho! El SR. Santos está representando a tu nombre! Solo quiero que lo sepas! TE AMO”.

Pese a las dificultades, el cantante ha impulsado su carrera con un nuevo álbum y se espera una serie de conciertos en varios países.

¿Justicia?

Justin Santos, hermano de Arcángel, falleció en un accidente vehicular en San Juan, Puerto Rico; el cual, según las autoridades, fue causado por una mujer en estado de embriaguez. Esta noticia sacudió la vida del reguetonero y al mundo del entretenimiento.

La sospechosa estaba manejando sobre el puente de Teodoro Moscoso en sentido contrario, lo cual ocasionó la colisión de forma frontal entre los vehículos.

La mujer, identificada como Maria Narváez Torres, de 49 años, fue llevada a un hospital cercano, donde se identificó que tenía un porcentaje de alcohol en su sangre cercano al 0.29%, la ley puertorriqueña permite un máximo de 0.08%.

Desde ese momento, la mujer fue puesta en libertad pese a los resultados del examen toxicológico, confirma su estado de alcoholemia. Esta decisión causó indignación y por el Arcángel pide que se haga justicia.

“Yo no creo que se haga justicia, me atrevo a decirlo y apuesto dinero. Con cualquier persona que vea esta entrevista comuníquese conmigo para apostar. En Puerto Rico no va a pasar nada porque nuestro sistema judicial está por el piso (…) mentalmente ya estoy preparado para que el caso salga impune”, dijo el cantante durante una entrevista en el programa ‘Lo sé Todo’.

