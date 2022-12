“Ali” Lohan, la hermana menor de Lindsay Lohan, celebra sus 29 años

Aliana Taylor Lohan, mejor conocida con el diminutivo de “Ali”, es la hermana de Lindsay Lohan y está arribando a sus 29 años.

Ella es también actriz, al igual que su hermana, modelo y cantante. Nació el 22 de diciembre de 1993.

Cuando solo era una niña se inició en el mundo del modelaje para revistas de publicidad y algunos anuncios de televisión.

Su carrera musical inició al momento en que lanzó su primera canción, “Rockin’Around The Christmas Tree”.

Lohan luego hizo su aparición en varios videos musicales como el vídeo de Lindsay, su hermana: Confessions of a Broken Heart.

Luego, la hermana menor Lohan estuvo en un reality show, “Living Lohan”, que narraba la vida íntima de la familia Lohan así como el lado más cotidiano y natural de una familia famosa.

Llegando al 2010, Ali anunció su desinterés por la música y gracias a ello se había atrasado dos años con su CD, en el que salió el tema “All The Way Around”, únicamente.

Actuación

Mientras que como actriz, ella deseó seguir una carrera como la de la hermana, pero separada del nombre que se ha hecho Lindsay.

También inició en el mundo de la actuación a una edad muy temprana. Hhizo cameos en las películas en las que participó su hermana Lindsay Lohan, The Parent Trap, Life Size, Get a Clue, Freaky Friday y Confessions of a Teenage Drama Queen.

Le ha costado, pero poco a poco ha conseguido que forjar su propio nombre dentro del mundo artístico.

En “Juego de gemelas”, donde su hermana mayor fue la protagonista principal y alcanzó la fama, ella pudo participar, interpretando a una niña que aparecía en el aeropuerto.

Ahora mismo que estamos en época de Navidad, se le puede observar en”Navidad a golpe”, una película dirigida por Janeen Damian, y que se estrenó el pasado 10 de noviembre. En esta cinta también aparece su hermana Lindsay.

Aliana, tiene un papel secundario, interpretando al personaje de “Bianca”, quien es la estilista de Sierra Belmont. Aliana también es la intérprete de uno de los temas del largometraje.

Su presencia ha ido adquiriendo fama en Hollywood, y ha participado en más de un proyecto.

Seguir leyendo: