Dmitry Bivol le propina otra derrota al Canelo Álvarez al ser proclamado “Boxeador del Año” por la AMB

El boxeador ruso Dmitry Bivol cerró con broche de oro el 2022, esta vez fue designado por la AMB como “Boxeador del Año”, un logro que obtuvo por encima del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, a quien le otorga de esta forma su segunda derrota, sumada a la del mes de mayo del presente año dentro del ring.

No obstante, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) demuestra que las victoria de Bivol sobre Canelo y posteriormente sobre el Zurdo Ramírez, no han sido casualidad y que la carrera del pugilista ruso es reconocida como uno de los mejores del mundo en la actualidad.

Recientemente, Bivol se impuso a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y le arrebató el invicto de 44 combates de manera cómoda, el ruso nunca se vio en peligro contra el mexicano.

El reconocimiento a Dmitry Bivol

Cabe señalar que el venezolano Gilberto Mendoza, presidente del organismo, hizo entrega del premio a Bivol en el marco de los 100 años de dicha organización.

En dicha ceremonia también fueron premiados nombres importantes como los de Franchón Crews Dezurn, Hyun Mi Choi, Fernando Vargas, David Morrell, Jackie Calvo, William Zepeda, Marcos Maidana, Sergio Martínez, Ronald Wright, entre otros.

Sporting News también reconoce a Bivol como el mejor

El vigente campeón de los pesos semipesados no fue reconocido únicamente por la AMB, también el reconocido medio Sporting News nombró al ruso Bivol como el pugilista más destacado del año 2022 por encima de Saúl Canelo Álvarez. With a huge upset of Canelo in May and an undefeated record for the year, Dmitry Bivol is the Sporting News Men’s Boxer of the Year 🔥



📰: https://t.co/NqO544yQUK pic.twitter.com/2MAAZw8HYX— Sporting News Boxing (@sn_fights) December 22, 2022

Sporting News otorgó este reconocimiento con un criterio en el que pesó más el dominio del ruso en sus combates que el número de sus victorias, algo en lo que superó al tapatío de manera contundente. Por ahora sigue la incógnita de un posible revancha entre ambos pugilistas, algo que no tendrán de manera inmediata, pero que en algún momento se terminará concretando.

También te puede interesar

. El Canelo Álvarez podría despedirse de Dmitry Bivol: David Benavidez y Caleb Plant irán a pleito por el campeonato del mexicano

. Dmitry Bivol es llamado “El rey sobre mexicanos” tras superar al Zurdo Ramírez y frenar la ‘venganza’ por la humillación al Canelo Álvarez

. “Quiero ser campeón indiscutible”: Dmitry Bivol buscará enfrentar a Artur Beterbiev, no al Canelo Álvarez