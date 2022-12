Carlo Ancelotti acaba con los rumores de su posible llegada al banquillo de Brasil: “Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que nadie de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) le ha “contactado” para ser el próximo seleccionador de la ‘canarinha’, a la vez que insistió en que, hasta que el club quiera, solo se ve entrenando al conjunto madridista.

“Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará”, dijo en rueda de prensa.

Brasil fracasó en el Mundial de Qatar 2022 y con ello Tite anunció su retiro de la selección tras seis años en el cargo. El entrenador nunca pudo lograr llevar la sexta Copa del Mundo a la canarinha. Desde entonces, la Federación de Fútbol de Brasil anunció que el nuevo técnico llegaría en 2023 y los nombres de varios técnicos europeos han estado sobre la mesa.

Ancelotti fue uno de los primeros debido a su experiencia con jugadores brasileños como Vinicius Jr., Rodrygo, Casemiro, aunque ahora negó su interés en dirigir a los pentacampeones. Otro de los nombres que ha tomado relevancia es el de Zinedine Zidane.

El francés se encuentra sin equipo desde su segunda experiencia con el Real Madrid y se ha mantenido sin equipo a la espera presuntamente de tomar el mando de la selección francesa de Didier Deschamps. Por último, aunque más lejano, está la posible llegada de Marcelo Gallardo, el técnico argentino que estuvo en River Plate y lo ganó todo, por lo que ahora buscará asumir un mayor reto.

Además, Ancelotti valoró el fichaje de la joven perla brasileña Endrick procedente del Palmeiras y que se hizo oficial el pasado 15 de diciembre.

“Estamos contentos e ilusionados. Podrá incorporarse en 2024, el club ha buscado una cuerdo con la familia y el club para ello. Es un gran jugador, un gran talento. Estaremos ilusionados cuando se pueda incorporar con nosotros”, declaró.

