El día que Pelé le cantó a Maradona y hasta jugaron juntos en un programa de televisión

Considerados por muchos como los dos mejores futbolistas de la historia, Pelé y Diego Armando Maradona compartieron en varias oportunidades, pero hubo un mágico momento que quedará grabado en la memoria de todos los amantes del deporte rey, fue en el programa del Pelusa, “La Noche del 10”, allí Edson Arantes Do Nascimento le cantó al Diego y hasta hubo tiempo para un dominio de balón entre ambos.

Fue en el año 2005 cuando ocurrió el mágico momento entre ambas glorias de la historia del fútbol mundial, Diego Armando Maradona invitaba a Edson Arantes Do Nascimento a su programa, en donde el respeto de uno por el otro se notaba a través de la pantalla y en el estudio podían sentirse afortunados de transpirar la verdadera magia e historia del balompié mundial.

“Oh Rei” decidió cantarle una canción a Diego Armando Maradona, la misma hablaba del deseo de los aficionados por ser como sus grandes ídolos del fútbol y como los jugadores en el fondo y a pesar del dinero y la fama, sencillamente querían ser como los aficionados y vivir momentos de tranquilidad alejados de los flashes y las primeras portadas de los diarios.

“Ellos quieren ser nosotros y nosotros queremos ser ellos“, era el coro de la mencionada canción que amenizaba una charla entre cracks, quienes compartieron anécdotas de sus carreras dentro y fuera del terreno de juego y con ese carisma que caracterizaba a ambos personajes, sin lugar a dudas un recuerdo dorado.

Pero además de cantarle a Maradona, Pelé dominó el balón de cabeza junto al Diego, a petición del astro argentino que con picardía le decía que era un sueño que quería tener desde toda la vida. En el estudio de televisión aplaudieron la iniciativa como de seguro fue aplaudida por millones de hogares que presenciaron el mítico momento.

Nunca se enfrentaron como profesionales, pero siempre estuvieron en el centro del debate de quién era el más grande, hasta con algunas polémicas declaraciones al respecto de vez en cuando por ambos. Sin embargo el respeto nunca se perdió, y hubo encuentros como el mencionado que quedará grabado en los corazones de los hinchas del fútbol mundial.

“Algún día jugaremos en el cielo“, fueron las palabras de Pelé a Maradona luego de su fallecimiento. Hoy a los 82 años “Oh Rei” Pelé pasó a ser inmortal, como ya lo era en vida, y la ocasión es propicia para recordar este apoteósico momento. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

