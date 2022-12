Erling Haaland y la frase contundente que va por todos los récords en 2023: “Ver a otros jugadores anotar en el Mundial me irritaba y me motiva”

Erling Haaland fue una de las estrellas ausentes durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de que Noruega no pudo clasificar al Mundial. El delantero noruego ha revelado que tiene un objetivo secreto para el próximo año y está a ritmo de establecer un record histórico de goles en la Premier League y solo van 14 fechas.

Haaland reveló que ver a los demás jugadores en Qatar 2022 y anotando goles lo irritó, pero también le permitió recargar baterías para lo que viene en 2023.

“Como que recargué las baterías, y ver a otras personas anotar, ganar juegos en la Copa del Mundo me dispara, me motiva y me irrita, tengo más hambre y estoy más listo que nunca”, expresó el delantero de Noruega.

“He visto el Mundial, estoy un poco enojado por no haber estado allí. Ver a los otros anotar me ha irritado y motivado. Tengo más hambre que nunca" – Erling Haaland. pic.twitter.com/SrxqHvrdZo — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 28, 2022

Tras el mes sin actividad, Haaland retomó su ruta goleadora. En la Carabao Cup anotó un gol en la victoria ante el Liverpool y este miércoles ante el Leeds United anotó un doblete en la fecha 14 de la Premier League.

En 14 jornadas, Haaland suma 20 goles en la temporada. Está a 4 goles de superar el número de Heung Min Son, quien fue la bota de oro el pasado año en la temporada de la Premier. El delantero tiene una proyección de meter más de 50 goles en la Premier League, un hito jamás conseguido en la historia del fútbol inglés. El récord de goles en una misma temporada de la Premier es de 34 goles que lo tiene Alan Shearer del Newcastle United y Andy Cole del Manchester United.

Con esta victoria, el Manchester City está segundo en la tabla con 35 puntos detrás del Arsenal con 40 unidades. Haaland es el líder goleador y además logró el récord del jugador más rápido en llegar a 25 goles bajo las órdenes de Pep Guardiola. Al noruego le tomó 20 partidos, mientras que el récord era de Messi con 28.

No se ha hablado mucho de estas declaraciones de Haaland, pero esa competitividad y motivación me resulta extrañamente familiar… pic.twitter.com/bTI18pfPHp — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) December 29, 2022

“Tengo un objetivo, pero no puedo decirlo. Solo lo dije por dentro, podría haber anotado cinco, es la verdad, pero ganamos, eso es lo más importante, ves al Arsenal en la cima ahora, tenemos que cazarlos, así que ganamos y estoy muy feliz”, expresó el delantero de 22 años de edad.

El próximo partido del Manchester City será ante el Everton el 31 de diciembre en el Etihad Stadium en el que Haaland tendrá la oportunidad de aumentar su récord goleador y ponerse rumbo a las 30 dianas antes de la mitad de temporada.

