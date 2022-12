Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de diciembre de 2022

PISCIS

En el amor hay muchas posibilidades de entablar una relación con persona del pasado, si antes no fue posible hoy será complicado debido a la manera de pensar de ambos. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de shingaderas tontas y depresiones que no te van a llevar a solucionar ni mauser. Dale para delante en tus proyectos y metas, ya deja el 2022 en paz, aunque no se haya terminado y planifica para el 2023. Debes aprender a cuidar la parte de tus sentimientos y a no exponerla con personas que no te valoran o no hacen nada por estar bien contigo. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho esté 2023 tendrá que ser prioridad tu salud. Cuidado con chismes dentro de la familia los cuales podrían desencadenar ciertos problemas debido a malos entendidos. A veces te ap3ndejas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente sin quehacer.

ACUARIO

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Que el 2023 esté lleno de bendiciones financieras, para que eso pase debes enfocarte en los primeros tres meses del año en tus proyectos y metas y comenzar a trabajar en ellos. Momento de confiar en tu capacidad de lograr tus metas y tus objetivos, de sentirte único y especial y darte cuenta de que no necesitas más de nadie para poder estar bien y ser feliz. Cuídate un shingo de la monotonía, no es momento de estar bufando a tu pareja, es momento de salir de la inche casa o de la rutina y comenzar a ser cosas diferentes recuerda que eres un signo que sueles aburrirse de comer todos los días lo mismo, trata de probar nuevas posturas a la hora del sexo y si es necesario cambiar los lugares a los que visitan. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra.

CAPRICORNIO

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. Vienen días de muchos cambios, ahora que termine el año ponte las pilas y enfócate en realmente lo que te deja algo bueno. despídete del 2022 con la mejor actitud y con todas las ganas de darle al 100 en tus metas y proyectos. Es momento de darle hacia esos sueños y planes que quedaron inconclusos en el pasado aún estás a tiempo de lograrlos de la mejor forma. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y shinguen por metiche Hay amores muy fuertes que se visualizan en tu circulo pero que no te das cuenta de que ahí están por estar ocupado en otras cuestiones. No seas tan hijo e hija de la fregada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti.

SAGITARIO

Hay posibilidades de reencuentro con expareja, pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas p3ndejas que no lo merecen. Es momento de agradecer por todo lo que sucedió en el 2022 y prepararte para lo que viene para ti este 2023 Aprende a despojarte de todo lo que ya dolió y comenzar una nueva vida distinta llena de cosas positivas. Momento de que tus proyectos inicien y veas el otro lado de la moneda. Deja de esperar algo que no va a llegar y deja de creer en lo que no te da resultados ni soluciones. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos. Amistad se va a acercar a pedirte perdón si está en tus manos perdona y libérate de esa carga. Perdidas de objetos se visualizan en tu fregado escenario. Días de mucha reflexión en los cuales si tienes una relación y ha pasado por situaciones complicadas comenzarán a ver la luz y a solucionar las diferencias. No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura miseria en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas.

ESCORPIO

Es momento de poner toda la carne en el asador en tus metas para poder ver los resultados a la brevedad. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te ap3ndejes que ahorita no estás para esas shingaderas. Es momento de soltar todo eso que ya dolió de este año, enfócate en lo que importa, suelta el pasado y prepárate para que el 2023 sea totalmente distinto. Días en los cuales reflexionaras sobre tu pasado y comenzarás a ver la vida distinta, digamos que de una manera más positiva. Un proyecto podría ser cancelado debido a tu falta de responsabilidad y compromiso. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Cuídate mucho de amores de una noche los cuales podrían dañarte al terminar enamorado de alguno de ellos.

LIBRA

Hay días en los cuales no sabes que camino seguir, te abruma demasiado el pensamiento de quienes te rodean cuando lo más importante debería de ser lo que tú crees o piensas de ti mismo. El próximo año vendrá cargado de cuestiones positivas aprovecha cada buen momento. No te dejes manipular por personas que llegarán a tu vida la primera semana del año. Negocio se dará y familiares saldrán de enfermedad. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas p3ndejadas que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada que le da su gana, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés de las personas. Que el 2023 te sirva para analizar tu vida y agradecer por lo que viviste. No te ap3ndejes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para a completar para el gasto. Viajes en puerta y posibilidad de cerrar algún negocio que tenías en mente, no debes martirizarte por lo que no tiene solución es mejor soltar y dejar ir y comenzar a ver la vida de manera distinta.

VIRGO

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón, eres muy de que requieres que te consientan, te chiqueen y te suban al mismo cielo con palabras y hechos. 2023 será para despojarte de todo eso que quieres más en tu vida, de hacer un cambio de 190° para poder consolidar metas y sueños. Aprende a no exigir a quienes te rodean algo que no tienes o no posees porque esto es un dar y devolver. Siempre tendrá que ver reciprocidad en lo que quieran o desean. Familiar se enferma, pero saldrá bien de dicha situación. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. No te atontes, es necesario que reflecciones hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida.

LEO

En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en pedos y tu dedícate hacer tus cosas. Ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y podrían hacerte terminar en el hospital, no es momento para pisar dichos lugares. Piensa bien en que te quieres destacar en el 2023 y cuáles son tus acciones para lograrlo, no puedes perder el rumbo de tus metas y de tus sueños por seguir viviendo en un pasado que ya no existe. Cambio de casa o residencia se próxima. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la shingada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Cuidado con persona de piel clara que podría meterte en serios problemas. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha shingado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y shingaderas y media.

CÁNCER

Ten cuidado con chismes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades así que ponte perris. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Año de soltar el pasado, de renovarte en todos los aspectos, de trabajar en equipo para lograr más fácilmente el éxito y la abundancia. Cuida mucho la parte de tus sentimientos. Algunas veces te pones triste sin ninguna razón, a veces te da mucho miedo la soledad y sientes que no podrás estar solo o sola y que posiblemente mueras de tristeza, no es así, la vida siempre tendrá preparado algo mejor para ti, pero tu soledad deberá de servir para encontrarte a ti misma y darte eso que te falta, enamórate de ti misma y date la oportunidad de quererte tanto al punto de no necesitar de nadie para estar bien y ser feliz. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. No permitas que la monotonía o rutina shinguen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra.

GÉMINIS

Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. Siempre mantente optimista y no te detengas por nadie, aquellas personas importantes para ti deberán de ser esas que siempre están ahí cuando las requieres, amistades no son con quien te vas de jarra, amistades son quienes están ahí cuando ya todos se han ido. Te viene un año de nuevos proyectos, de comenzar a estudiar o profesionalizarte en algo que te guste, año de conectar cuerpo, mente y espíritu. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría.

TAURO

Amistades p3ndejas, falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Te viene un año de economía y abundancia, de comenzar a sembrar lo que quieres cosechar sin hacer a un lado tus sueños y metas que has traído en mente. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr lo que deseas y dejar de mendigar algo que puedes adquirir y comprar si así lo deseas. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas son porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu shingado jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Quizás has pensado en que eres la única persona que le va mal o que no ha logrado materializar sus sueños, ten en cuenta que con actitudes pesimistas y negativas menos lo conseguirás, no te desanimes y trata de aprender de cada experiencia que se te presenta en el camino, la vida siempre tendrá algo nuevo que ofrecerte, pero si reniegas de las cosas negativas y solo aceptas lo positivo ten por seguro que no lograrás avanzar.

ARIES

Pon los pies en la tierra pues estás en buen momento de salir de tus depresiones tontas que lejos de beneficiarte solo te hacen perder el tiempo que ya no tienes. En la medida que aprendas a ser fuerte y ya no dejarte manipular por ese tipo de personas será en la medida que logres avanzar. Año de soltar todo lo que pesa en tus hombros, de aprender a perdonar y hacer a un lado tu orgullo para poder avanzar, después del mes de marzo se abren oportunidades laborales y de nuevos viajes. Eres una persona con un sexto sentido muy desarrollado y esto en cierto grado te perjudica al ver e imaginar muchas cosas que a la larga por lo regular salen ciertas, debes de cuidar mucho esa parte pues tu mente por lo regular sale volando constantemente imaginando mil cosas. Abre bien tus ojos y ve a tu al rededor, no necesitas nada más para ser feliz, sin embargo, tu inmadurez y p3ndej3z te hacen vivir de rodillas por alguien que ni te quiere, ni te masca, solo te busca para dejártela caer o viceversa. Noches de insomnio que te podrían alterar algo los nervios, toma un té de 12 flores para que estés algo tranquilo. Ten cuidado con pensamientos p3ndejos, eres muy crear historias en tu cabeza que no existen y nunca pasarán y de ahí te agarras para hacer tus inches mundos de fantasía.