Tatiana confiesa que su carrera resurgió gracias a una de sus más grandes imitadoras | VIDEO

La famosa “Reina de los niños”, Tatiana, se ha convertido además de una gran cantante en una de las conductoras consentidas de la televisión hispana.

Pues se convirtió en una de la presentadora de uno de los realities shows más importantes y que se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes de nuestro país, hablamos de Masterchef.

Tatiana se encontraba muy activa brindó una serie de entrevistas en donde abrió su corazón por completo y recordó algunos de los momentos más difíciles de su vida, cómo aquella vez que se quedó en la ruina y para volver a trabajar tuvo que pedir prestado un vestuario a una de sus imitadoras.

Fue en el año 2001 cuando Tatiana decidió contactar a una de sus imitadoras para que le prestara un vestuario y así poder cumplir con una de sus presentaciones para el Teletón.

Aunque suene algo inverosímil, la también llamada “Reina de los niños” habría perdido todo luego de su separación del padre de sus hijos Andrés Puentes la cual se convirtió en un asunto mediático ya que causó mucha polémica.

Y es que, quien fuera el esposo de Tatiana habría despojado de todo a la cantante pues por medio de manipulaciones y maltrato psicológico trató que la regiomontana regresara con él.

Sin embargo, una invitación a que fuera parte del elenco de la celebración del Teletón, habría puesto en el ruedo nuevamente a Tatiana.

Aunque tenía una gran emoción por regresar a los escenarios, tenía un pequeño problema, había perdido todo incluyendo su vestuario aquel 30 de mayo que decidió saltar la barda de aquella mansión en la que vivía con Andrés Puentes.

Pese a que era una gran noticia, “La Reina de los niños” al escuchar la propuesta, rompió en llanto pues cayó en cuenta que no tenía vestuario para grabar los comerciales de este proyecto.

“Entonces me dice mi mamá, ‘mijita ¿qué crees?, habló Luis Mario para el Teletón…’ y yo me suelto llorando, todavía estoy gorda del nacimiento, no tengo vestuario, no tengo botargas, ¿qué me voy a poner?”

TATIANA