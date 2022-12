¿Y Cristiano Ronaldo?: Carlo Ancelotti habla sobre el mercado de fichajes y asegura tener “plantilla completa”

El entrenador italiano Carlo Ancelotti del Real Madrid habló antes del juego del Real Madrid en el regreso tras el Mundial Qatar 2022 y él mismo se aseguró en hablar sobre las posibles llegadas que puede tener el equipo en el mercado invernal, que se abre el próximo 1 de enero.

“Estamos muy bien. No necesitamos jugadores, la plantilla está muy bien hecha. Las salidas, aún no lo sabemos. Puede ser que algunos jugadores que juegan menos busquen un equipo donde jugar más”, dijo.

Con esto, podemos ver como es que el técnico europeo no buscará así más elementos para lo que será el resto de la temporada, dejando así a Cristiano Ronaldo fuera del conjunto, esto tras todos los rumores generados, aunque si dejó saber que hay dos jugadores que podrían abandonar el barco como lo son Marco Asensio y Dani Ceballos.

“Es una situación que no me preocupa porque veo muy enchufados a los jugadores. A todos. Iniciamos un periodo de evaluar cada situación. Si renuevan, estoy contento. Si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también”, declaró sobre ambos jugadores españoles.

De forma conjunta, el mismo Ancelotti, con pasado en equipos como AC Milan y Everton se pronunció también sobre si el juego de toque, también llamado ‘tiki-taka’, ya quedó en el olvido y si no tiene cabida en el fútbol.

“No, creo que no. El juego de toque es una parte importante del fútbol, como es importante defender bien. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de los momentos, de los partidos en los partidos pasan muchas cosas y no puedes solucionarlas solo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte muy importante del fútbol”, apuntó.

Con información de EFE

