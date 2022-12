3 recetas saludables de frutos secos especiados

Bocaditos fáciles de preparar para snacks, fiestas y regalos

De izquierda a derecha: almendras tostadas con cacao, cacahuetes tostados con miel con un toque picante y sabrosos frutos secos especiados.

By Consumer Reports

Las castañas asadas son las que pueden recordarse en canciones, pero todo tipo de nueces son parte de las tradiciones navideñas para muchas personas. Sin embargo, por muy satisfactorio que sea agarrar un puñado de ellas o abrir algunas cáscaras, a veces quieres algo un poco más elaborado. Los frutos secos especiados son un aperitivo festivo y lo suficientemente elegante como para servirlas en una fiesta.

¿Los frutos secos especiados son saludables?

Sí. Los frutos secos conservan todos sus beneficios nutricionales: la proteína, las grasas saludables y la fibra. Sin embargo, las variedades compradas en la tienda pueden contener demasiada azúcar o sodio, así que mejor prueba una de estas tres recetas de frutos secos con especias.

Además de picarlos tú mismo, puedes envasarlos en bolsas de celofán o tarros para regalar. Y son tan fáciles de hacer que es posible que desees mantenerlos en rotación durante todo el año.

Almendras tostadas con cacao

5 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

4 cucharadas de azúcar

¼ cucharadita de sal

1 clara de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de almendras crudas

Almendras tostadas con cacao

Photo: James Worrell

Preparación:

1. Calienta el horno a 300° F. Cubre una bandeja para hornear con borde con papel pergamino.

2. En un tazón pequeño, combina el cacao, el azúcar y la sal. En un tazón mediano, bate la clara de huevo y la vainilla hasta que esté espumosa. Agrega las nueces.

3. Retira las nueces con una espumadera y agrégalas al recipiente con la mezcla de cacao. Mezcla las nueces para cubrirlas.

4. Extiende las nueces en la bandeja para hornear. Hornea 15 minutos, luego revuelve y hornea unos 10 minutos más. Déjalas enfriar por completo y guárdalas en un recipiente hermético.

Sirve alrededor de 2 tazas.

Información nutricional por porción (alrededor de 1 onza): 130 calorías, 9 g de grasa, 1 g de grasa saturada, 8 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 4 g de azúcares (3 g añadidos), 4 g de proteína, 40 mg de sodio

Cacahuetes tostados con miel con un toque picante

2 cucharadas de mantequilla sin sal

2 cucharadas de miel

Pizca de cayena o al gusto

2 tazas de cacahuetes tostados y sin sal

1 cucharadita de sal

Cacahuetes tostados con miel con un toque picante

Photo: James Worrell

Preparación:

1. Calienta el horno a 350° F. Cubre una bandeja para hornear con borde con papel pergamino.

2. Combina la mantequilla y la miel en un tazón mediano apto para microondas; derrite todo en el microondas. Agrega la pimienta de cayena. Agrega los cacahuetes y revuelve para cubrirlos.

3. Distribuye los cacahuetes en la bandeja para hornear y hornea durante 5 a 10 minutos. Después de 5 minutos, revuelve cada minuto más o menos hasta que estén dorados y el glaseado se espese y se oscurezca.

4. Retira todo del horno; revuelve mientras se enfría hasta que los cacahuetes ya no se peguen. Mezcla con la sal. Deja enfriar por completo y guarda en un recipiente hermético.

Sirve alrededor de 2 tazas.

Información nutricional por porción (alrededor de 1 onza): 130 calorías, 11 g de grasa, 2.5 g de grasa saturada, 6 g de carbohidratos, 2 g de fibra, 3 g de azúcares (2 g añadidos), 4 g de proteína, 160 mg de sodio

Frutos secos mixtos con especias saladas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de romero fresco picado

1 cucharada de tomillo fresco picado

1 cucharadita de comino

Una pizca de cayena o copos de pimiento rojo (opcional)

1 taza de almendras sin sal

1 taza de anacardos o cacahuetes sin sal

1 taza de nueces pecanas sin sal

1 cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

Frutos secos mixtos con especias saladas

Photo: James Worrell

Preparación:

1. Calienta el horno a 350° F. Cubre una bandeja para hornear con borde con papel pergamino.

2. Calienta el aceite en una sartén mediana a fuego medio. Agrega el romero y el tomillo y cocina hasta que comience a chisporrotear.

3. Retira la sartén del fuego y agrega el comino y la pimienta de cayena (si los usas).

4. Agrega los frutos secos a la sartén y revuelve para cubrir.

5. Extiende todo en la bandeja para hornear. Espolvorea con sal y pimienta y hornea durante 15 minutos. Deja enfriar por completo y guarda en un recipiente hermético.

Sirve alrededor de 3 tazas.

Información nutricional por porción (alrededor de 1 onza): 110 calorías, 10 g de grasa, 1 g de grasa saturada, 3 g de carbohidratos, 2 g de fibra, 1 g de azúcares (0 g agregados), 3 g de proteína, 100 mg de sodio

Las mejores bandejas para hornear

Una buena bandeja es la clave para estas recetas de frutos secos especiados, y las bandejas también tienen muchos otros usos. En las pruebas de CR, calificamos las bandejas planas por su durabilidad, facilidad de limpieza, cuán resistentes son a la deformación y, por supuesto, qué tan bien cocinan sus alimentos. Estos son algunos de nuestros máximos goleadores. Los miembros de CR pueden acceder a nuestras calificaciones completas.

All-Clad D3 Stainless Jelly Roll Pan

Nordic Ware Naturals Baker’s Half Sheet

Williams Sonoma Goldtouch Pro Nonstick Non Corrugated Half Sheet

Mainstays (Walmart) Gold Nonstick Aluminized Half Sheet Pan

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.