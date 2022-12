Andrés Guardado no contaría para el Club Atlas: el “Principito” tendría las puertas cerradas del conjunto rojinegro

Andrés Guardado ya estaría quemando sus últimos cartuchos en Europa. A pesar de que la intención del mexicano sería mantenerse en el Viejo Continente, la posibilidad de que retorne a la Liga MX está sobre el tapete. Pero el Club Atlas no sería una opción para el histórico “Principito”.

Según ha reconocido el propio jugador, Andrés Guardado habría sido rechazado en par de ocasiones por la directiva rojinegra. No está de más recordar que el actual jugador del Real Betis fue formado en el Club Atlas antes de irse a Europa con solo 21 años.

“A está altura de mi carrera mi sueño de retirarme con el Atlas se ha ido porque una de las puertas a que toque fue el Atlas. Las últimas dos veces que toque puerta con ellos no entraba en el proyecto”, reveló Guardado en una entrevista con ESPN.

Andrés Guardado tendría más opciones en la Liga MX

El desplante que le haría la directiva del Atlas beneficiaría a otro club que desea hacerse con los servicios del mexicano. En la misma entrevista Andrés Guardado reveló que tendría otras alternativas para jugar la Liga MX. Desde el Grupo Pachuca quieren adquirir a la veterana leyenda del balompié azteca.

“Jesus Martínez me habló personalmente y me dijo: ‘Andrés tienes las puertas abiertas del Grupo Pachuca. Si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros’”, añadió el mediocampista del Betis. 🚨A NADA DE LLEGAR AL CAMPEÓN🚨



