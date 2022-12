Conoce a la mexicana que se abre camino en la danza callejera de Los Ángeles

Lo último que Zuce Morales pensó cuando crecía en su ciudad natal en Puebla, México, era ser bailarina profesional, pero fue en la adolescencia que influenciada por la música de los 80 que su madre escuchaba, que se enamoró de la danza urbana, y hoy es una líder comunitaria en la escena del baile callejero en Los Ángeles.

“Empecé a bailar y a tomar clases de jazz a los 8 años, pero como a los 15 años descubrí el hip hop”.

Zuce cuenta que creció escuchando la música de James Brown, Prince, Michael Jackson, Earth Wind and Fire, Kool and the Gang, Rick James y a la banda de funk Parliament.

“El Locking, el estilo de baile que a mi gusta, es generalmente bailado por la música de ellos”.

Zuce Morales ha hecho de la danza urbana su propósito de vida. (Cortesía)

Explica que el Locking junto con los estilos de danza Whacking, Popping, Hip Hop y Breaking son considerados bailes callejeros o urbanos.

“Son los pilares y bases para otros tipos de bailes. Una vez que tienes estos conocimientos, aprender una coreografía es mucho más fácil y te ayuda a tener más estilo”.

Zuce explica que el Locking es un estilo de danza funk que nació en Los Ángeles, y aunque se le asocia con el hip hop, no es lo mismo.

El Locking se bailaba originalmente con música funk tradicional como la producida o interpretada por James Brown

Consiste en movimientos de bloqueo, lo que significa congelarse en un movimiento rápido y “bloquearse” en una determinada posición, mantenerla por un momento y luego continuar a la misma velocidad que antes. Se basa en movimientos rápidos y definidos de brazos y manos combinados con caderas y piernas más relajadas

Incluye muchos movimientos acrobáticos y demandantes como caer sobre las rodillas y hacer splits.

Zuce Morales, una bailarina mexicana que lucha por derribar los estereotipos hacia los mexicanos. (Cortesía)

Así fue como este estilo de baile cambió su deseo de ser doctora por el de bailarina.

“Iba a estudiar una licenciatura en danza en Puebla, pero uno de mis maestros me animó a intentar venir a Los Ángeles. Me dijo que aquí encontraría más oportunidades. Llegué en mayo de 2015, y terminé quedándome acá”.

En Los Ángeles se graduó del Glendale Community College como coreógrafa y pedagoga de la danza. Actualmente da clases en una de las escuelas de más reconocimiento internacional en la danza urbana, el Millennium Dance Complex, pero además imparte clases particulares; y trabaja como bailarina para diferentes compañías en Estados Unidos y México.

“Definitivamente que la danza si te deja para vivir, pero tienes que moverte”.

Zuce recuerda que cuando les dijo a sus padres que quería estudiar danza, sobrevino la desilusión, incluso le pidieron que lo contemplara solo como un hobbie, pero no como una carrera que le fuera a dar para ganarse la vida.

“Me costó convencerlos, pero hoy mis padres son mis principales fans”.

A 7 años de haber venido a Los Ángeles para estudiar danzar y hacer una carrera en este campo artístico, bailar Locking, dice, le ha ayudado a construir confianza en sí misma.

“Los bailes urbanos o callejeros lo pueden practicar personas de todas las edades. Tuve una alumna de 65 años. Mis clases son para gente que simplemente quiere usar el Locking como entrenamiento físico, pero también para quienes quieren perseguir una carrera profesional”.

Y confía que en el mundo de la danza siempre va a ver trabajo. “Mientras haya creatividad, habrá trabajo. Cuando termine mi carrera como bailarina, me veo dando clases, dirigiendo y como coreógrafa”.

Zuce dice que bailar es su vida, y es lo que la hace despertar todos los días con entusiasmo.

“Me ayuda a obtener el balance cuando me siento triste o enojada. Es mi propósito de vida, y también me gusta apoyar a otras personas para que alcancen su máximo potencial en la danza”.

Y definitivamente dice que nadie nace bailado. “Bailar profesionalmente requiere mucho entrenamiento, mucha disciplina y mucha paciencia para picar piedra en busca de las oportunidades”.

Zuce Morales bailando en una calle de su natal Puebla, México. (Cortesía)

Después de estos tres años de pandemia, invita a los angelinos a practicar las danzas urbanas.

“Es un pretexto para reunirnos y olvidarnos de todo el estrés de estos últimos años”.

En lo personal, dice que a ella la pone feliz bailar.

“Esperemos que la comunidad Locking crezca; y tengamos más latinos. Es posible con trabajo. Soy la única mujer de mi generación que actualmente enseña y empuja el crecimiento de nuestra comunidad Locking”.

Agrega que su objetivo es dar a conocer el talento nuevo mexicano e inspirar a las generaciones que vienen detrás de ella para que se atrevan a seguir sus sueños y lograr sus objetivos.

“Me gustaría también que la gente reconozca el talento mexicano y que somos capaces de influenciar de manera positiva, además de quitar los estereotipos que nos han impuesto en la sociedad estadounidense”.

Zuce Morales determinada a ayudar a otros a alcanzar su potencial en la danza. (Cortesía)

Zuce actualmente participa en la puesta en escena Hip Hop Nutcracker y anda de gira por el país.

“Todos los participantes somos bailarines de estilo libre”.

Puedes encontrar a Zuce en sus redes sociales: IG: @zucemorales; Facebook y YouTube: Zuce Morales.

Enseña clases en el Millenium Dance Complex, los lunes a las 5:30 pm; y el primer miércoles del mes de 8:30 a 10:30 pm ofrecen una clase comunitaria en LA Locking Lab, localizado en el 653 S Anderson Street. Los Angeles, 90023.