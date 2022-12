Gerardo Martino y un nuevo ciclo después de México: el Tata dirigiría otro proceso para el Mundial de 2026

Gerardo Martino dejó una gran decepción por su paso con México. El objetivo del Tata era llevar a El Tri al ansiado quinto partido en el Mundial de Qatar 2022. Pero el resultado fue una de las peores Copas del Mundo para la nación azteca en los últimos años. El estratega argentino se encuentra sin trabajo, pero una selección sudamericana le ofrecería un cargo.

El recuerdo de Gerardo Martino en la Selección Mexicana no es nada grato. El último año del Tata al mando de El Tri fue una verdadera pesadilla. La historia del seleccionador y México no terminó de gran forma. Los resultados y el ambiente no fueron los mejores y eso le motivó a dar un paso al costado.

La nueva selección que dirigiría Gerardo Martino

Según informaciones recopiladas por Heraldo Deportes el Tata ya tendría definido su siguiente paso. Con menos de un mes fuera de El Tri, Gerardo Martino ya tendría todo arreglado para volver a dirigir a la Selección de Paraguay. El conjunto sudamericano no va a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, torneo en el que el propio estratega argentino los dirigió.

¿VUELVE EL TATA? 🇵🇾



En Paraguay aseguran que en caso de que Guillermo Barros Schelotto deje su puesto en la selección, su reemplazante podría ser Gerardo Martino pic.twitter.com/EOAFhtm9Fg— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 31, 2022

Un nuevo ciclo en Paraguay

El paso de Gerardo Martino al mando de la selección paraguaya fue muy exitoso. El argentino estuvo al mando de esta selección durante 66 partidos (curiosamente la misma cantidad de duelos que dirigió con El Tri). En aquellos encuentros, el Tata obtuvo 26 victorias, 19 empates y 21 derrotas. En su paso por el conjunto paraguayo, Martino consiguió llegar a una final de Copa América y unos cuartos de final de un Mundial. Gerardo Martino a nivel selecciones:



🇵🇾 Con Paraguay subcampeón de la Copa América 2011



🇦🇷 Con Argentina subcampeón de la Copa América en 2015 y 2016



🇲🇽 Campeón Copa Oro 2019

Subcampeón Nations League 2021

Subcampeón Copa Oro 2021 pic.twitter.com/0DXf7DxAO0— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 2, 2021

