Los signos más propensos a volver con sus exparejas

Cuando una persona se enamora de una pareja, a la cual después de un tiempo ya no le interesa, más tarde es capaz de hacer a un lado su orgullo con tal de intentar que relación vuelva a funcionar.

Sin embargo, con algunas excepciones, las segundas partes casi nunca suelen superar a un primer intento.

De cualquier manera, no está de más hacerle caso al corazón, pero sólo los individuos nacidos bajo el influjo de seis signos del zodiaco tienen la capacidad de ser más empáticos o más pasionales como para atreverse a volver con sus exparejas.

Tauro

Aunque suelen parecer personas frías, su corazón es enorme y cálido, así que suelen dar su brazo a torcer frente a relaciones amorosas donde entregaron todo.

Aunque están conscientes de la amenaza que implica volver a ser lastimados tienen la nobleza de darle la vuelta a la página con una expareja, pues en cierta medida les da pereza y hasta desconfianza creer en nuevos romances.

Sin embargo, cuando un Tauro ha sido traicionado jamás vuelve al lado de quien violó su confianza.

Cáncer

Las cancerianos suelen ser muy románticos y a todas las parejas que pasan por su vida les entregan lo mejor de ellos sin fingir un sólo instante.

Así que son las personas más susceptibles de volver con sus ex no sólo una sino varias veces, pues viven bajo la creencia de que el amor lo vence todo y únicamente se concentran en mirar el lado bueno de las cosas.

Aunque se llegue a pensar que son cándidos en el amor, en realidad se dejan guiar por la nobleza de su corazón.

Virgo

Aunque las personas nacidas bajo el influjo de este signo son identificadas por no olvidar y perdonar tan fácilmente, en el terreno sentimental son completamente todo lo opuesto.

Si bien es cierto que al principio de una relación se aseguran de sostener inquebrantable el muro que impide el acceso hacia su corazón, una vez que alguien lo derriba, entonces accede a un amante que sabe entregarse plenamente.

De ahí quizá se desprende el hecho de que permitan una segunda oportunidad a quienes previamente no se ligaron de la misma manera a sus sentimientos.

Libra

Al dar por finiquitado un romance, los representantes de este signo siempre hacen prevalecer los buenos recuerdos sobre los detalles malos de una expareja.

Así que guiados por su corazón y con la esperanza de superar las adversidades del pasado suelen están abiertos a ofrecer un segundo chance a quien creen que puede volverlos a hacer felices.

Escorpio

Por debajo de la coraza que impide acceder al corazón de las personas que representan a este signo, se aloja un torbellino de pasión aguardando a la pareja adecuada para entregarse plenamente.

Cuando eso sucede, quedan vulnerables para darle una segunda oportunidad a sus ex si las cosas no funcionaron durante un acercamiento inicial, ya que prefieren arriesgar y guiarse por su corazón a quedarse con la duda de que hubiera sucedido en caso de no haber cedido.

Piscis

Si relación concluida con una de sus exparejas le resultó especial, segura o muy romántica, usualmente terminan por ceder y después de un tiempo acceden a brindar una segunda oportunidad cuando se las solicitan.

Conscientes de las consecuencias que les implica el hecho de nuevamente entregarse asumen el reto y olvida todo aquello que les pudo haber lastimado en un intento fallido de relación.

Los recuerdos felices son los que los hacen volver a ilusionarse y sólo ven el mundo hacia adelante.

También te puede interesar: