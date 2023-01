Dmitry Bivol desprecia a ‘Canelo’ Álvarez y le niega la revancha

Luego de que Dmitry Bivol derrotara a inicios de año a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, una posible revancha ha sido uno de los temas candentes dentro del mundo del boxeo. No obstante, el campeón de peso semicompleto por la Asociación Mundial de Boxeo, despreció nuevamente al mexicano y aseguró que no le interesa un segundo combate.

Fue durante una entrevista para iFLTV, donde el ruso descartó la posibilidad de que el oriundo de Guadalajara vengue la derrota obtenida en el segundo trimestre de 2022. ¿El motivo? Desea enfrentar a su compatriota Artur Beterbiev por los títulos de peso semicompleto del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, y así unificar los cinturones.

“No me importan sus planes, para ser honesto. No quiero depender de su decisión para decidir a quién enfrentar. Solo quiero pelear por el cinturón. Si no obtengo la pelea por todos los cinturones, denme otra pelea y seré paciente”, dijo.

A pesar de sus planes, Bivol deberá esperar a que Beterbiev pueda superar su próxima pelea ante Anthony Yard. En caso de salir vencedor, ya estaría disponible para verse las caras en este 2023 ante Dmitry.

No es la primera ocasión en la que el ruso desprecia a ‘Canelo’ Álvarez, pues en el pasado ha mostrado poco interés por reencontrarse con el tapatío. La más reciente fue antes de terminar el 2022 en una entrevista con Fight Hub TV, en la que recalcó su objetivo de buscar toros cinturones.

“Quiero ser indiscutible, y ese es mi objetivo máximo. Mi prioridad es pelear por otros cinturones (…) Por supuesto, contra Beterbiev esa sería una gran pelea. Me gustaría pelear por sus cinturones, y sé que él también quiere pelear. Será una gran pelea porque él es un oponente duro”, puntualizó.

‘Canelo’ Álvarez

Los caminos del mexicano y el peleador de 32 años parecen estar destinados al antagonismo, pues Álvarez aún se encuentra en proceso de recuperación por una cirugía en su muñeca izquierda tras derrotar a Gennady Golovkin en septiembre pasado.

Además, todos los rumores apuntan a que Saúl se estrenará en 2023 con un combate ante John Ryder en Wembley, Inglaterra, en el mes de mayo.

Te puede interesar:

·Aficionados piden a ‘Canelo’ Álvarez que defienda a México de las burlas de Gerard Piqué

·‘Canelo’ Álvarez y su esposa exhiben en Instagram las mejores postales de sus vacaciones de invierno

·‘Canelo’ Álvarez ya disfruta de su propia estatua como “Hijo Distinguido”

**