La actriz Holly Robinson dice no mantener contacto con Johnny Depp, y que éste “vive en su propio planeta”

Foto: Theo Wargo for NYFW: The shows / Getty Images

Durante los primeros años de su carrera Johnny Depp se convirtió en una estrella gracias a la serie de televisión “21 Jump Street”, estrenada en 1987 y en la que actuó por cuatro temporadas. Luego protagonizó películas como “Cry baby” y “Edward scissorhands”, obteniendo el reconocimiento de la crítica. Ahora la actriz Holly Robinson declaró que no ha visto a su ex compañero de reparto en años, y al parecer no habrá un encuentro de los dos próximamente.

En una reciente entrevista Robinson declaró que se ha reunido con los otros actores del programa, pero no con Depp: “He tenido contacto con Dustin Nguyen, Peter DeLuise y Steven Williams. Johnny está como en su propio planeta. No lo he visto mucho a lo largo de los años”.

Holly (quien fue una de las conductoras originales del programa de entrevistas “The talk”) confesó en 2013 que nunca surgió un romance con Johnny Depp, a pesar de que convivieron durante mucho tiempo. “Nunca salimos. Recuerdo que mi mamá, quien era manager de talentos, me decía: ‘Chica, hagas lo que hagas, no salgas con esos chicos’. El actor fue cuestionado en Francia sobre su experiencia en “21 Jump Street”, y aunque dijo que el programa fue una gran escuela para él, con el tiempo hizo todo lo posible para que lo despidieran, lo cual no logró, pues tuvo que terminar la cuarta temporada hasta 1990.

