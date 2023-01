Oficial de Louisiana es acusado en accidente fatal que mató a 2 porristas de secundaria

Un oficial de policía de Luisiana que presuntamente causó un accidente automovilístico que mató a dos porristas de secundaria en la víspera de Año Nuevo mientras perseguía a un sospechoso fue acusado de homicidio.

El oficial David Cauthron, de 42 años, del Departamento de Policía de Addis supuestamente se saltó un semáforo en rojo durante la persecución y se estrelló contra un vehículo con tres jóvenes pasajeros adentro “a una velocidad muy alta”, según un comunicado del fiscal del Distrito Judicial 18, Tony Clayton.

Cauthron fue acusado de dos cargos de homicidio negligente. El accidente ocurrió al otro lado del río Mississippi desde Baton Rouge, según la oficina del fiscal de distrito.

El oficial perseguía a Tyquel Zanders, de 24 años, luego de que Zanders supuestamente robara el vehículo de su padre, dijeron las autoridades.

Luego, el oficial se saltó un semáforo en rojo en la autopista 1 de Louisiana y chocó contra el automóvil en el que viajaban los tres adolescentes, según la oficina del fiscal de distrito.

Maggie Dunn, de 17 años, y Caroline Gill, de 16, porristas de Brusly High School, murieron en el choque, dijeron las autoridades. El hermano de Maggie, Liam Dunn, de 20 años, también estaba en el automóvil y permanecía en estado crítico en un hospital de Lafayette, dijeron las autoridades.

Clayton dijo en un comunicado que su oficina “realizará una investigación exhaustiva del caso”, que incluirá el análisis de todas las imágenes de la cámara del tablero de la unidad de policía y de la cámara del oficial, la comunicación con el oficial y las entrevistas con los testigos. Luego, el caso se presentará ante un gran jurado.

“Seguiremos los hechos del caso, pero no puedo entender por qué el oficial conducía a una velocidad tan alta en un semáforo en rojo“, dijo Clayton. “Las sirenas y los vehículos policiales no le otorgan a un oficial la autoridad para saltarse una luz roja. Deben reducir la velocidad o detenerse por completo cuando la vida humana está en peligro. En este caso, la evidencia parece mostrar que el oficial fue gravemente negligente y las vidas de estos jóvenes no se habrían perdido si hubiera ejercido el sentido común“.

Clayton continuó: “Si se trata de poner en peligro la vida humana, detenga la maldita persecución. Simplemente no vale la pena el riesgo. Este es un caso trágico que ha impactado a muchas familias y a toda una comunidad, y terminó con la vida de los jóvenes con un futuro prometedor”.

