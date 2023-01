El Brujo Mayor predice cómo le irá en 2023 a Silvia Pinal, Gloria Trevi, Andrés García y más

El tarotista conocido como El Brujo Mayor lanzó sus esperadas predicciones para el 2023 en donde reveló qué le depara el destino para algunas celebridades entre las que destacan Silvia Pinal, Gloria Trevi, Alfredo Adame y Andrés García, entre otros miembros de la farándula.

En conferencia de prensa, el también astrólogo, quien en el pasado mundial de Qatar 2022 atinó a algunas de sus profecías, usó como oráculos a las cartas del tarot donde visualizó qué le esperan estos y otros artistas.

De la primera actriz Silvia Pinal, cuyo estado de salud preocupó durante el año pasado, comentó que las cosas no pintan bien, pues su bienestar podría agravarse, según declaraciones recogidas por el sitio Infobae.

En cuanto al polémico actor y conductor Alfredo Adame dijo que no sabe qué hacer con su vida, lo veremos decaer y ya no tendrá cabida en la televisión. Recordemos que, en el 2022, Adame protagonizó diversos altercados, en el último de ellos, terminó en el hospital.

Uno de los actores más reconocidos de México y quien recientemente ha sido noticia por su estado de salud es Andrés García, a quien no le pronosticó el mejor de los escenarios, incluso dijo que su esposa Margarita Portillo le hizo algún tipo de trabajo de brujería, no obstante, en opinión del Brujo Mayor “el ya no quiere vivir en su cuerpo”.

Otra de las celebridades que fueron analizadas por el tarotista fue la cantante Gloria Trevi, quien próximamente lanzará su bioserie, al respecto, profetizó que tendrá un buen recibimiento, pero habrá personas que no estarán del todo contentas con lo que podremos ver en la pantalla, en cualquier caso, subrayó que tendrá éxito.

El nombre real de El Brujo Mayor es Antonio Vázquez Alba y ha sido uno de los videntes más conocidos de México por sus polémicas predicciones. En cuanto a aspectos generales del 2023 pronosticó que las remesas seguirán aumentando y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador deberá cuidarse porque podría tener algunos problemas, presumiblemente, de salud.

