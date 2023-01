Cliente baleó de muerte a ladrón en taqueria; el tiroteo quedó captado en video

HOUSTON – Un cliente en un restaurante baleó de muerte a un hombre que estaba asaltando el establecimiento ubicado en el suroeste de la ciudad el jueves por la noche.

El incidente mortal fue captado en video por la cámaras de vigilancia de Ranchito Taqueria, según el Departamento de la Policía de Houston.

CAUGHT ON VIDEO: A customer at a taqueria shot and killed a robber at the restaurant on S. Gessner in southwest Houston, police said.



Read: https://t.co/3M4zQSUx2G pic.twitter.com/XQH8r8yHus — KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 6, 2023

La Policía también difundió fotos del hombre que le disparó al sospechoso ya que se fue de la escena sin dar una declaración a los oficiales que llegaron a la escena. El hombre que disparó no ha sido identificado ni se le han entablado cargos. Investigadores quieren hablar con él sobre el tiroteo. El incidente ocurrió a eso de las 11:30 p.m. en el restaurante mencionado que que se encuentra ubicado en la intersección de S. Gessner y Bellaire.

El el video se puede observar el momento que el sospechoso ingresa al lugar exigiendo dinero y las carteras de los clientes presentes, pero en un momento que le da la espalda a dos clientes uno de ellos sacó una pistola y le disparó por la espalda.

El hombre que disparó levantó las pertenencias de los clientes y se las regresó, según informó la Policía.

El resto de los clientes que permanecían en el restaurante abandonaron el lugar antes de que llegara la Policía.

Investigadores dijeron que la pistola que traía el sospechoso resultó no ser real, era de juguete.