Gianluca Vialli: muere a los 58 años la leyenda del fútbol italiano

El italiano Gianluca Vialli, uno de los más emblemáticos futbolistas de los años 90 y campeón de la Liga de Campeones con el Juventus en 1996, murió este viernes a los 58 años de edad.

This will be forever in my head. Vialli and his very good friend Mancini, in tears, after Italy won the Euros. Today is a very sad day. 😢pic.twitter.com/knfNfbuM7G — Sacha Pisani (@Sachk0) January 6, 2023

El delantero fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2017 y contó que había superado la enfermedad tres años después, pero recayó en 2021.

What another sad day for football😩Another genius passes away VIALLI what a player what a gent!This photo is from my upmost respect!My most prized shirt swap in my career Italy vROI,When he was nu 1 in world football.

Never forgotten a true great.God bless RIP.

YNWA pic.twitter.com/B5LsRXW6lq — John Aldridge (@Realaldo474) January 6, 2023

En diciembre anunció que dejaba temporalmente su cargo en el cuerpo técnico en la selección italiana para concentrarse en su salud.

“Gianluca fue una persona espléndida y se va dejando un vacío que no podrá ser llenado”, dijo el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football. Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

