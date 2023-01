Ignacio “Nacho” Ambriz advirtió que hay una crisis futbolística en la Selección de México

Ignacio Nacho Ambriz aprovechó el inicio de la temporada de la Liga MX para hablar sobre la crisis que hay en la selección de México y dejó algunos consejos que necesita El Tri para retomar el rumbo de cara a lo que será la próxima Copa Oro y la etapa mundialista rumbo a 2026.

El entrenador del Toluca no señaló a nadie en específico, pero sí detalló que la crisis está en todos los niveles y que hay que tomar decisiones lo más pronto posible.

“Debo decirle, tenemos una crisis futbolística a nivel Selección, llámese directivos, entrenadores, futbolistas, sino entendemos eso así va a estar complicado”, dijo Ambriz en la conferencia de prensa.

Nacho Ambriz admite que le gustaría llegar al 'Tri', pero primero quiere ganarse esa oportunidad con títulos con Toluca.



Pide a la federación que le den una oportunidad a un técnico mexicano.





Ambriz señaló que viene un periodo difícil debido a que México ya está clasificado al Mundial por lo que los grandes equipos que estarán peleando un puesto en la Copa del Mundo no querrán jugar contra el Tri. Además destacó que no hay paciencia para los entrenadores y que espera que el entrenador sea un director técnico mexicano.

“Creo que el mexicano trabaja bien, podría ser un mexicano (el próximo entrenador de la selección), con el respeto a los extranjeros, creo que el mexicano tiene sus cosas, lastimosamente no hay paciencia. La Federación debe tener la tranquilidad, no apresurarse a ver a quien pone. Hay que recordar que no habrá competencia, habrá partidos moleros, equipos que van a pelear por el Mundial no van a querer jugar contigo”, agregó.

El DT de @TolucaFC Nacho Ambriz, señaló que el club no contrató "bombas" por la estabilidad del club después de pagar multa el año pasado, pero está satisfecho porque mantiene la base del subcampeonato.

Al entrenador mexicano le consultaron si le gustaría tomar las riendas de la selección mexicana y aunque admitió que le gustaría, confesó que su concentración está con el Toluca y que quiere estar con el club rojo.

“Alguna vez me preguntaron si me interesaba la Selección, dije que sí; había hecho los méritos para serlo, pero hoy estoy enfocado en Toluca, no es que me descarte, hoy me ocupa Toluca, es bien cierto que cuando eres campeón tiene más facilidades para estar en la Selección, seas extranjero o seas mexicano”, indicó.

“Este torneo voy a luchar, no por la Selección, por el compromiso con Toluca, con Don Valentín, lo demás, como mexicano a quien no le gustaría dirigir la Selección, pero todo es con calma, si me toca estar mañana será, pero ahorita estoy enfocado en Toluca”, afirmó.

