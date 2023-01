Mauricio Ochmann rompe el silencio y revela quién es la tercera en discordia entre él y su pareja, Paulina Burrola ¡No aguantó más!

Después de que una revista mexicana asegurara que Mauricio Ochmann y Paulina Burrola están viviendo una crisis en su relación. El famoso actor decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Pues se aseguró que su ex pareja, Aislinn Derbez, era la tercera en discordia entre el histrión y su actual pareja tras un viaje que tuvo con la hija de Eugenio Derbez y su pequeña Kailani.

Incluso Ochmann emprendió la huida en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando la prensa le realizó cuestionamiento sobre su el estatus de su romance con la exconcursante de belleza.

Por último y ante la insistencia de las preguntas sobre si ya terminó su noviazgo con Burrola, el artista respondió tajante para luego emprender la carrera: “No hombre, no, todo bien, feliz año”.

Sin embargo, horas más tarde, el exyerno de Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales una romántica foto con Paulina y otra junto a la madre de la modelo que acompañó con un mensaje.

“¡Ella es la tercera en discordia entre Paulina Burrola y yo! Dale a la siguiente foto… Mi suegra porque no sé cuál de las dos es más amorosa… Feliz 2023”. MAURICIO OCHMANN

De esta manera el actor echó por tierra los rumores de ruptura y confirma que inicia el año muy enamorado, por lo que las felicitaciones de amigos y fans no han parado de manifestarse en su publicación.

¿Qué se dijo de Mauricio Ochmann y Burrola?

Todo habría iniciado en el cumpleaños de Kai, el cual celebraron junto a amigos en Disney, y se les veía, para decirlo menos demasiado compenetrados. Y no era para menos, tienen una pequeña juntos, además de que siempre fueron una gran pareja y equipo.

Pero entrando en materia, esto le hizo ruido a Paulina. Quien tras el regreso del actor le habría comentado que se sintió desplazada. Además de que le molestó que fueran con amigos de ella como si siguieran siendo familia, lo cual sí lo siguen siendo.

Y la cereza del pastel llegó cuando se le cuestionó si Paulina siente celos de Ais, algo que de inmediato admitió. Y cómo no, si Ais además de guapa es inteligente, pero bueno ese es otro tema que veremos más adelante.

La gota que derramó el vaso habría sido un video que subió Aislinn en el que se le ve a Mauricio feliz de la vida en Disney.

Lo que le molestó a la modelo, además de que le dolió pues muchos comentarios en las publicaciones que hicieron de su viaje se referían a Mauricio y Aislinn como una familia feliz, cuando ya no están juntos.

Pero según el informante hay un tema más delicado en esta inseguridad, pues Paulina le habría planteado a Mauricio el formar una familia y quedar embarazada en medio de su desesperación por tenerlo cerca y no con sus hijas, pues su inseguridad la hace sentir desplazada.

Algo que no puso a pensar mucho a Mauricio según dicha fuente, y que prácticamente le dijo lo que ella quería escuchar, pero realmente no pensándolo a conciencia. Pues sería un tema que a estas alturas ya no le llama la atención, pues quiere enfocarse más en su trabajo.

Pese a ello, Paulina quiere enfocarse en ser mamá el próximo año, pues ya estaría aferrada a lograrlo sin importar lo que piense Mauricio al respecto. Por lo que dicho infiltrado abrió la posibilidad de que pudieran terminar su relación por el empeño de ella.

