¿Qué pasó con Diego Lainez? La joya mexicana que pierde brillo en Europa

Diego Lainez pintaba a ser una de las grandes figuras de la Selección Mexicana del futuro. El futbolista mexicano salió de las Águilas del América en 2019 con un valor de mercado de $14.6 millones de dólares. Con el pasar de los años Lainez ha perdido protagonismo en el Viejo Continente y está “desaparecido” en Portugal.

El ex futbolista de la Liga MX recibió un duro golpe de Gerardo Martino al no convocarlo para el Mundial de Qatar 2022. La Copa del Mundo podía haberle dado un subidón de confianza al azteca que pudo haber usado en su vuelta a Portugal con el Sporting Braga.

¿Cómo explicar la actual situación de Diego Lainez?



De nueva cuenta el tabasqueño no es convocado en partido del SC Braga. Suma dos juegos sin ser convocado. pic.twitter.com/q1edFKTcoC — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) December 30, 2022

Pero las jornadas pasan y el mexicano no es una figura necesaria dentro del club. El entrenador Artur Jorge parece no contar con el azteca al punto de dejarlo relegado a las gradas. No está de más mencionar que “Factor” salió del Real Betis con la intensión de ganar más minutos en el fútbol portugués. Pero todo parece indicar que el club no ejercería la opción de compra al finalizar la temporada y el azteca deberá volver al club español.

Diego Lainez y una carrera en caída libre

El joven futbolista mexicano sólo ha jugado 10 partidos en competiciones importantes con su club: la Liga de Portugal, UEFA Europa League y la Taça de Portugal. Sin embargo, la cantidad de partidos no se traduce eficazmente en minutos de juego. El azteca solo ha estado en cancha durante 203 minutos.

Diego Lainez llegó a Europa con un valor inicial de $14.6 millones de dólares. Con el pasar de los años y la pérdida de oportunidades en el Viejo Continente, el valor actual del mexicano ronda los $2.6 millones de dólares. En caso de que el azteca no logre revertir esta situación, su futuro será la Liga MX y un sueño europeo frustrado. Así les fue a los mexicanos en Europa esta semana.



✅️ Golazo de Orbelín

❌️ Lainez cada vez mas borrado



🇬🇷 Orbelín Pineda: 66' ⚽️

🇪🇦 Andrés Guardado: 90'

🇧🇪 Gerardo Arteaga: 90'

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raúl Jiménez: 9'

🇵🇹 Diego Lainez: No convocado— Pigot F.C. (@reta_hay) January 1, 2023

